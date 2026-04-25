Gasolineras bajan precios tras operativos y exhibición de Profeco

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/ 25 abril 2026
    Gasolineras bajan precios tras operativos y exhibición de Profeco
    El gobierno mantiene acuerdos con empresarios para contener costos de gasolina regular y diésel. ESPECIAL
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La autoridad federal informó que estaciones de servicio ajustaron precios tras visitas de verificación

CDMX.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que 81 estaciones de servicio ajustaron los precios de los combustibles después de ser exhibidas por vender por arriba de los parámetros impulsados por el gobierno federal.

La dependencia realizó 107 visitas de verificación en gasolineras del territorio nacional, dentro de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-informe-de-estados-unidos-detienen-en-la-cdmx-a-yael-n-por-pornografia-infantil-MG20262835

Profeco señaló que 75.7% de las estaciones revisadas se ajustó al precio acordado, mientras que 18 establecimientos quedaron sujetos a medidas de exhibición pública por mantener precios superiores.

Personal de la Procuraduría colocó lonas en las gasolineras señaladas con el mensaje “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, como parte de las acciones para advertir a consumidores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cnte-define-ruta-de-protesta-para-el-mundial-contingentes-respaldan-instalar-planton-en-el-zocalo-de-cdmx-BG20262715

Autoridades indicaron que en esos establecimientos la gasolina regular superaba los 24 pesos por litro y el diésel alcanzaba más de 29 pesos, sin que las estaciones justificaran su margen de ganancia.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 22 de abril un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/garantiza-sheinbaum-reconstruccion-en-hidalgo-tras-lluvias-y-deslaves-JG20262568

La mandataria señaló que los estímulos fiscales al IEPS deben ayudar a contener aumentos en el precio de los combustibles y advirtió que el Servicio de Administración Tributaria podría revisar a gasolineros que no respeten el tope.

Empresarios del sector renovaron en marzo de 2026 el convenio para mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro, dentro de un acuerdo voluntario con revisiones semestrales.

El gobierno federal mantiene atención sobre el precio del diésel por su impacto en el costo del transporte de productos y su posible traslado al consumidor final.

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