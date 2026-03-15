Trump, por control de los medios

La compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance, el respaldo del presidente Donald Trump a la operación de Nexstar con Tegna y el cambio impuesto por Jeff Bezos en The Washington Post forman parte del mismo proceso político y empresarial en el que el mandatario presiona la libertad de expresión en EU.

”Son movimientos de propiedad, regulación y disciplina editorial que avanzan en paralelo y favorecen un sistema de medios menos dispuesto a confrontar a la Casa Blanca”, dice la economista y analista María Díaz al medio de comunicación de El Universal.

Primero fue la compra de Warner Bros. Discovery. Paramount anunció un acuerdo definitivo para adquirir la compañía por una operación valuada en cerca de 110 mil millones de dólares. El precio pactado fue de 31 dólares en efectivo por cada acción de Warner Bros. Discovery. El anuncio también fijó que el cierre se esperaba para el tercer trimestre de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias y al voto de los accionistas. Eso significa que la transferencia legal aún no está consumada, pero el comprador ya está definido y el trámite está autorizado y en proceso.

El efecto recae sobre activos como “Cable News Network (CNN)”, “Home Box Office (HBO)”, y el resto de Warner Bros. Discovery. Desde que Paramount ganó la puja, las preguntas que se repiten es cuán crítica puede ser ahora la cobertura sobre Trump y qué costo pueden tener los cuestionamientos a la administración bajo la nueva estructura de propiedad.

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SEÑALES DE ACOMODO

Paramount ya había dado una señal pública de acomodo frente a Trump antes de quedarse con Warner Bros. En julio de 2025 aceptó pagar 16 millones de dólares para cerrar la demanda del presidente contra “Columbia Broadcasting System (CBS)”, por la edición de una entrevista de 60 Minutes a Kamala Harris. “Associated Press (AP)” resumió que era “un caso visto como un desafío a los principios estadounidenses de libertad de expresión”. Paramount sostuvo que el arreglo “no implicó una disculpa”, pero “el hecho central es que cuando llegó la hora de decidir entre pelear o cerrar el conflicto, la empresa pagó y eso da un mensaje en sí mismo” dice Díaz.

La segunda señal vino del regulador. Cuando la Comisión Federal deComunicaciones (FCC) aprobó en julio de 2025 la adquisición de Paramount por Skydance, su presidente, Brendan Carr, dijo que “los estadounidenses ya no confían en que los medios nacionales tradicionales informen de forma completa, precisa y justa. Es hora de un cambio”. En el mismo documento, Carr celebró que Skydance hubiera prometido “una diversidad de puntos de vista” en la programación, cobertura “justa, imparcial y basada en hechos”, un defensor del público para quejas por sesgo y el fin de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas por sus siglas DEI.

David Bauder, reportero de AP, describió el ambiente interno en CNN como una ansiedad que “podría ser sísmica”. Trump lleva años tratando a CNN como un enemigo personal. Según medios, en diciembre dijo que la cadena difundía “veneno y mentiras”.

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David Ellison, jefe de Paramount Skydance, y su padre Larry Ellison tienen vínculos con Trump. David intentó apagar esa alarma: en una entrevista televisiva, el director ejecutivo de Paramount Skydance aseguró que “la independencia editorial se mantendrá por completo. Se mantiene en CBS. Se mantendrá en CNN”. También dijo que la empresa quiere estar “en el negocio de la verdad” y “de la confianza”.

El problema es que esa promesa llega después del pago a Trump por el caso de 60 Minutes, después de las concesiones regulatorias a la Comisión Federal de Comunicaciones y en medio de cambios editoriales ya visibles en CBS.

Seth Stern, jefe de incidencia de la Freedom of the Press Foundation, organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa, señaló que “Ellison arrojará sin problema la Primera Enmienda a los reporteros de “CNN” y a los cineastas de HBO bajo las llantas de un autobús”. Agregó que “la censura es mala para el negocio”.

En Wall Street tampoco se impuso el optimismo. Barron’s reportó que Jessica Reif Ehrlich, analista de Bank of America Securities, mantuvo una recomendación de bajo desempeño para Paramount y recortó su precio objetivo porque ve “un camino largo e incierto” para obtener sinergias y crecimiento. El mismo reporte señaló que la firma llegaría al cierre con una razón alta de deuda neta sobre ganancias operativas. La conclusión financiera es importante. “Una empresa muy endeudada tiende a recortar, fusionar estructuras y bajar costos”, subraya Díaz; “en medios, eso suele traducirse en despidos, concentración de redacciones y menor margen interno para resistir presiones políticas”.

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COMPETENCIA

El segundo gran movimiento de este reordenamiento ocurre en la televisión local.

El 7 de febrero, Trump respaldó públicamente la compra de Tegna por Nexstar, asegurando que “necesitamos más competencia contra EL ENEMIGO, las cadenas nacionales de noticias falsas”.

“El propio presidente explicó por qué quiere que la operación se concrete, porque la ve como una herramienta contra medios nacionales que lo incomodan”, advierte Díaz. La dimensión de esa compra también importa: Tegna es la empresa matriz de 64 estaciones de televisión de alta potencia. Tras la operación, Nexstar llegaría a 54.5% de la audiencia nacional. La propia comisión recordó que su regla nacional prohíbe rebasar 39% de los hogares de televisión. Es decir, la compra no sólo es grande, también necesita una dispensa frente a un límite histórico de concentración, y esa dispensa lleva el apellido Trump.

El tercer frente de este reordenamiento es The Washington Post. El 26 de febrero de 2025, el dueño del medio, Jeff Bezos, anunció que la sección de opinión dejaría de cubrir un rango amplio de posiciones y se concentraría en defender “libertades personales y mercados libres”. Advirtió que “los puntos de vista que se opongan a esos pilares se dejarán para que otros los publiquen”. La reacción más visible dentro del Post fue la renuncia de Ann Telnaes, caricaturista editorial ganadora del Premio Pulitzer y una figura relevante en el periodismo visual estadounidense. Telnaes dejó el periódico después de que un editor rechazó una caricatura en la que Bezos y otros ejecutivos aparecían inclinándose ante Trump. Ella explicó a su salida que “como caricaturista editorial, mi trabajo es exigir cuentas a las personas poderosas”, y añadió que, “por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo crítico”.

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LIBERTAD EROSIONADA

Ruth Marcus, una de las columnistas políticas más veteranas del periódico y finalista del Premio Pulitzer, renunció cuando la dirección frenó una columna suya crítica del nuevo mandato de Bezos. Su carta de salida, citada por “AP”, “subraya que la libertad tradicional de los columnistas para elegir los temas que desean abordar y decir lo que piensan ha sido (...) erosionada”. A esa denuncia se sumó Marty Baron, exdirector ejecutivo del Post, con más de 40 años en el diario y una de las voces de más autoridad en el periodismo estadounidense reciente. Baron dijo sobre Bezos: “No tengo ninguna duda de que lo está haciendo por miedo”.

¿La opción para el público estadounidense? Ampliar las opciones informativas. El Pew Research Center encontró en 2024 que 85% de los adultos de la Unión Americana considera que los medios locales son al menos algo importantes para el bienestar de su comunidad y que 71% cree que esos medios hacen un trabajo al menos algo bueno al reportar con precisión. Poynter, instituto de referencia en periodismo, resumió una recomendación práctica: “Una buena forma de apoyar la libertad de prensa es suscribirse a un periódico local u otros medios”.

EU está entrando en un nuevo reordenamiento de medios influido por la administración Trump. “El resultado será menos cobertura incómoda, más autocontención, más castigo interno a voces críticas y un sistema informativo más dependiente del cálculo político y empresarial”, concluye Díaz. Ese proceso ya empezó y mientras más se concentre la propiedad y más se premie el acomodo, más urgente será para el público construir su propia defensa informativa fuera de ese círculo de poder.