La SIP condena asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango

/ 27 octubre 2025
    Beltrán, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su familia el jueves 23 de octubre, y su cuerpo fue hallado dos días después en el poblado Río Chico. /FOTO: ESPECIAL

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del comunicador que había denunciado públicamente al crimen organizado días antes

CDMX.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, ocurrido en el estado de Durango, y exigió a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva para evitar que el crimen quede impune.

Beltrán, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su familia el jueves 23 de octubre, y su cuerpo fue hallado dos días después en el poblado Río Chico, sobre la carretera Durango-Mazatlán. De acuerdo con reportes oficiales, el periodista presentaba signos de violencia y estaba envuelto en una cobija, junto a un mensaje intimidante que decía: “por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

La SIP informó que Beltrán tenía una amplia trayectoria en medios locales, colaborando con Contexto y La Voz de Durango, donde cubría principalmente fuentes deportivas y policiacas. Además, se desempeñó como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad.

En los últimos años había ampliado su presencia en redes sociales, donde mantenía cuentas activas bajo los nombres “El Capo” (en TikTok) y La Gazzeta Dgo (en Facebook), desde donde difundía videos y publicaciones sobre seguridad pública y denuncias sociales.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, señaló que el crimen podría estar relacionado con su labor periodística, pues en días previos había publicado denuncias sobre la presencia de grupos delictivos y el aumento de la violencia en Durango.

“El caso debe investigarse bajo el protocolo de delitos contra la libertad de expresión. Todo indica que su trabajo informativo pudo haber sido el motivo del ataque”, expresó Ramos en un comunicado.

Por su parte, Pierre Manigault, presidente de la SIP, manifestó su solidaridad con la familia, colegas y amistades de Beltrán Martínez y urgió al gobierno mexicano a garantizar la protección de los periodistas que informan sobre temas de seguridad.

La organización internacional recordó que México continúa siendo uno de los países más peligrosos del continente para ejercer el periodismo, y reiteró su preocupación por el aumento de las agresiones, amenazas y asesinatos contra comunicadores que investigan casos de corrupción o crimen organizado. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos
Periodismo

Localizaciones


Durango

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SIP
SSP

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

