La SIP condena asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango

CDMX.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, ocurrido en el estado de Durango, y exigió a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva para evitar que el crimen quede impune.

Beltrán, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su familia el jueves 23 de octubre, y su cuerpo fue hallado dos días después en el poblado Río Chico, sobre la carretera Durango-Mazatlán. De acuerdo con reportes oficiales, el periodista presentaba signos de violencia y estaba envuelto en una cobija, junto a un mensaje intimidante que decía: “por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

La SIP informó que Beltrán tenía una amplia trayectoria en medios locales, colaborando con Contexto y La Voz de Durango, donde cubría principalmente fuentes deportivas y policiacas. Además, se desempeñó como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad.

En los últimos años había ampliado su presencia en redes sociales, donde mantenía cuentas activas bajo los nombres “El Capo” (en TikTok) y La Gazzeta Dgo (en Facebook), desde donde difundía videos y publicaciones sobre seguridad pública y denuncias sociales.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, señaló que el crimen podría estar relacionado con su labor periodística, pues en días previos había publicado denuncias sobre la presencia de grupos delictivos y el aumento de la violencia en Durango.

“El caso debe investigarse bajo el protocolo de delitos contra la libertad de expresión. Todo indica que su trabajo informativo pudo haber sido el motivo del ataque”, expresó Ramos en un comunicado.

Por su parte, Pierre Manigault, presidente de la SIP, manifestó su solidaridad con la familia, colegas y amistades de Beltrán Martínez y urgió al gobierno mexicano a garantizar la protección de los periodistas que informan sobre temas de seguridad.