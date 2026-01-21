Loret acusa a Sheinbaum de entregar a 37 narcos más para no ‘mandar a ningún narcopolítico de Morena’

CDMX.- El gobierno Donald Trump está presionando a México para que le entregue a políticos ligados a los cárteles de la droga, pero en lugar de ello, señala el periodista Carlos Loret de Mola, la presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer a otros 37 narcotraficantes. “Le mandaron 37 narcos para no mandarle a ningún narcopolítico de Morena”, sentencia hoy en su columna “Historias de Reportero”, a propósito de la tercera entrega masiva de criminales mexicanos. TE PUEDE INTERESAR: Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO En su análisis, el periodista califica al envío de capos como una ofrenda para Trump con motivo del aniversario de su segundo mandato, pero advierte que el Gobierno de México también busca que sea “Diazepam político. Un tranquilizante” para el republicano. Y es que Loret de Mola expone que la mandataria mexicana se ha negado a entregar a los narcopolíticos de Morena, que es lo que demanda Trump, porque todos los nombres de la lista están vinculados al político tabasqueño. Incluso la acusa de poner en riesgo la soberanía mexicana por proteger a López Obrador, lo que podría traer como consecuencia una “operación militar” estadounidense, como ya lo ha insinuado el propio Donald Trump. “Si hay una operación militar unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano será en buena medida porque la doctora Sheinbaum no quiso entregar narcopolíticos de Morena. Eso es lo que está exigiendo la Administración Trump y eso es lo que la Presidenta de México no quiere. Está protegiendo a ese clan porque todos los nombres que circulan en la lista de la narcopolítica mexicana están ligados al expresidente”, refiere.

Oficialmente, la presidenta Sheinbaum descartó la semana pasada, tras hablar con Trump, una invasión militar por parte de Estados Unidos bajo el pretexto de combatir a los cárteles y, además, negó que su homólogo estadounidense haya tocado el tema de los presuntos vínculos entre políticos mexicano y el crimen. Las declaraciones de la mandataria mexicana se dan pese a que medios estadounidenses han reportado que Washington está presionando al gobierno mexicano para que procese a los políticos que se vincularon con el narcotráfico. Además, públicamente, la Administración Trump ha señalado que las acciones de México en el combate a los cárteles han sido insuficientes y que puede hacer más. Como recientemente lo hizo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, perteneciente al Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio. “Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”, publicó en su cuenta oficial de X.

BUSCA EU TAMBIÉN CONTROLAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE MÉXICO: LORET El gobierno de Trump, advierte Carlos Loret de Mola, está a punto de controlar totalmente la política de seguridad de México, lo único que le falta, señala, es realizar operaciones militares terrestres contra los cárteles y recibir a los políticos morenistas ligados con el narco. “Los mensajes de Trump han sido claros: quiere hacer operaciones militares contra el narco en suelo mexicano y recibir a los narcopolíticos de Morena responsables de haber dejado trabajar a sus anchas a los criminales. Y con ello, terminar de controlar la política de seguridad de México”, refiere el analista en su columna. TE PUEDE INTERESAR: México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales En una columna anterior, Loret señaló que Trump consiguió que Sheinbaum pusiera distancia a la estrategia de seguridad implementada por López Obrador, la de “abrazos, no balazos”, pues ahora sí se está combatiendo al crimen, aunque presionados por EU. “Lo que Trump no ha logrado del todo, aunque ya tiene un gran avance, es definir la política de seguridad de México. Ya desapareció el ‘abrazos, no balazos’. Ahora se combate abiertamente al crimen. Llevan detenidos 40 mil presuntos delincuentes de alto impacto y han destruido 2 mil narcolaboratorios. Y ha recibido 92 narcotraficantes a domicilio, enviados desde México a manera de ofrenda para irlo tranquilizando”, dice al respecto. Pero la política de seguridad no es la única que define Trump. De acuerdo con Loret de Mola, también “ya define la política migratoria de México. Ya define la política comercial de México”.