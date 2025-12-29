Marx Arriaga enfrenta críticas por impulsar comités educativos fuera de canales de la SEP

Noticias
/ 29 diciembre 2025
    Marx Arriaga enfrenta críticas por impulsar comités educativos fuera de canales de la SEP
    El funcionario sostuvo que su planteamiento no tiene carácter partidista, sino que busca que se cumplan las disposiciones legales vigentes en materia educativa. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

El director general de Materiales Educativos respondió a señalamientos de empresarios y dirigentes de oposición tras promover la creación de comités educativos

CDMX.- El director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, defendió la convocatoria para crear comités educativos con estructura propia, al margen de los canales institucionales de la dependencia, al asegurar que su objetivo es exigir el cumplimiento del Artículo 3 constitucional y del Plan de Estudio 2022.

A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, el funcionario señaló que estos comités buscan garantizar el uso de los Libros de Texto Gratuitos y la aplicación del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, frente a lo que consideró presiones políticas y empresariales para modificar el rumbo de la política educativa.

TE PUEDE INTERESAR: SSP llama a evitar disparos al aire en Año Nuevo y habilita líneas para denuncias anónimas

Arriaga respondió así a críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego, así como de dirigentes de oposición, entre ellos el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el diputado del PAN, Héctor Saúl, quienes calificaron la propuesta como la creación de “comités de defensa del obradorismo”.

El funcionario rechazó ese señalamiento y sostuvo que su planteamiento no tiene carácter partidista, sino que busca que se cumplan las disposiciones legales vigentes en materia educativa.Como lo manda la ley: cúmplase el art. 3, el documento rector de la educación básica: Plan de estudio 2022 y permítase el uso de los Libros de Texto Gratuitos”, escribió al responder al dirigente priista.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo subsecretario en Seguridad: Torruco agradece y promete ‘transformación social’

De acuerdo con lo expresado en sus mensajes y en el desplegado difundido previamente, los comités educativos estarían integrados por docentes y personas afines a la Nueva Escuela Mexicana, con la función de organizarse para vigilar que las autoridades educativas respeten el marco constitucional, los planes y programas oficiales y la distribución de los materiales autorizados.

En otro mensaje, Arriaga confrontó a Salinas Pliego y acusó que dentro de la SEP existen decisiones que, desde su perspectiva, responden a intereses empresariales y buscan debilitar el modelo educativo vigente, al advertir sobre un posible intento de sustituirlo por un esquema de corte neoliberal.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz reporta nuevo detenido por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Asimismo, llamó al denominado “magisterio insurgente” a organizarse frente a lo que identificó como presiones de partidos de oposición, organismos empresariales y actores internacionales, entre los que mencionó al PRIAN, la Coparmex, la OCDE y la organización Mexicanos Primero.

Las publicaciones se realizaron luego de que Arriaga difundiera un desplegado en el que acusó a la SEP de “querer privatizar la educación”, lo que derivó en respuestas institucionales de la propia dependencia y en pronunciamientos de actores políticos de oposición que solicitaron poner orden en la Secretaría. Con información de El Universal

Temas


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Durante su visita a los hospitalizados por el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrega inmediata de apoyos económicos por 30 mil pesos a las personas lesionadas y a las familias afectadas.

Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum
En la mayor parte de los casos, los emprendedores argumentaron los cierres por situaciones adversas a su actividad.

Aumenta 50% abandono de proyectos emprendedores en Coahuila
La Secretaría de Seguridad estatal detalló que los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre.

Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO)
El 28 de diciembre se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que conecta el océano Pacífico con el golfo de México, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, informó la Secretaría de Marina.

Las víctimas mortales en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El mural muestra a Hernández con el uniforme de la Selección Mexicana de Sudáfrica 2010.

Chicharito Hernández ‘da de qué hablar’ tras aparecer en video de Sia
Aventura. Frankie Muniz retoma el papel que lo convirtió en ícono televisivo, ahora enfrentando el caos familiar desde una nueva etapa de su vida adulta.

¡Tenemos un primer vistazo! Lanza Hulu primer adelanto de la serie secuela de ‘Malcolm el de en medio’

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, crecen las dudas sobre la Declaración Anual ante el SAT.

Ya casi acaba el año: ¿ya tengo que hacer mi Declaración Anual ante el SAT?
Informan que la empresa lleva a cabo investigaciones internas para determinar las causas que permitieron el desprendimiento del vagón.

Vagón ‘se va solo’ por Nogales y activa protocolos de emergencia en la frontera