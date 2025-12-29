Marx Arriaga enfrenta críticas por impulsar comités educativos fuera de canales de la SEP

CDMX.- El director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, defendió la convocatoria para crear comités educativos con estructura propia, al margen de los canales institucionales de la dependencia, al asegurar que su objetivo es exigir el cumplimiento del Artículo 3 constitucional y del Plan de Estudio 2022.

A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, el funcionario señaló que estos comités buscan garantizar el uso de los Libros de Texto Gratuitos y la aplicación del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, frente a lo que consideró presiones políticas y empresariales para modificar el rumbo de la política educativa.

Arriaga respondió así a críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego, así como de dirigentes de oposición, entre ellos el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el diputado del PAN, Héctor Saúl, quienes calificaron la propuesta como la creación de “comités de defensa del obradorismo”.

El funcionario rechazó ese señalamiento y sostuvo que su planteamiento no tiene carácter partidista, sino que busca que se cumplan las disposiciones legales vigentes en materia educativa. “Como lo manda la ley: cúmplase el art. 3, el documento rector de la educación básica: Plan de estudio 2022 y permítase el uso de los Libros de Texto Gratuitos”, escribió al responder al dirigente priista.

De acuerdo con lo expresado en sus mensajes y en el desplegado difundido previamente, los comités educativos estarían integrados por docentes y personas afines a la Nueva Escuela Mexicana, con la función de organizarse para vigilar que las autoridades educativas respeten el marco constitucional, los planes y programas oficiales y la distribución de los materiales autorizados.

En otro mensaje, Arriaga confrontó a Salinas Pliego y acusó que dentro de la SEP existen decisiones que, desde su perspectiva, responden a intereses empresariales y buscan debilitar el modelo educativo vigente, al advertir sobre un posible intento de sustituirlo por un esquema de corte neoliberal.

Asimismo, llamó al denominado “magisterio insurgente” a organizarse frente a lo que identificó como presiones de partidos de oposición, organismos empresariales y actores internacionales, entre los que mencionó al PRIAN, la Coparmex, la OCDE y la organización Mexicanos Primero.

Las publicaciones se realizaron luego de que Arriaga difundiera un desplegado en el que acusó a la SEP de “querer privatizar la educación”, lo que derivó en respuestas institucionales de la propia dependencia y en pronunciamientos de actores políticos de oposición que solicitaron poner orden en la Secretaría. Con información de El Universal