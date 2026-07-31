Reivindica Harfuch control mexicano de los operativos en territorio nacional

CDMX.- Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció el intercambio permanente de información con agencias de Estados Unidos, pero reivindicó el control de México sobre los operativos realizados en territorio nacional. El funcionario respondió a las expresiones formuladas por el embajador estadounidense, Ronald Johnson, durante la celebración de la Independencia de su país, realizada el jueves pasado en la nueva sede diplomática, donde destacó la cooperación bilateral en operaciones contra objetivos prioritarios.

“La operación de Oseguera fue planeada, desarrollada y ejecutada por el Ejército Mexicano. Quienes estaban en campo eran personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y otro contingente de Guardia Nacional”, afirmó. AGENCIAS DE EU APORTARON INFORMACIÓN El secretario confirmó que agencias estadounidenses aportaron información para esa operación, pero remarcó que las autoridades mexicanas estuvieron a cargo de su desarrollo y ejecución. “Sí hubo intercambio de información con agencias de Estados Unidos y desarrolló la operación la autoridad mexicana”, sostuvo.

Harfuch aseguró que ambos gobiernos mantienen coordinación permanente en materia de seguridad y comparten datos sobre objetivos criminales. “Hay un intercambio permanente y una muy buena coordinación y muy buena colaboración con Estados Unidos. Hay intercambio de información”, expresó. El funcionario agregó que, después de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, señalado como principal autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, las autoridades mexicanas iniciaron el intercambio de información con Estados Unidos.

“Ayer, simplemente con la detención de este sujeto, inmediatamente estábamos en un intercambio de información con Estados Unidos, agradeciendo mucho cualquier información que proporcionan”, agregó.