Mantiene Sheinbaum llamada con Trump, revela ‘Político’; hablan sobre comercio y ‘nuevos temas’ bilaterales

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    Mantiene Sheinbaum llamada con Trump, revela ‘Político’; hablan sobre comercio y ‘nuevos temas’ bilaterales
    Dos fuentes anónimas revelaron a ‘Político’ que en esta reciente conversación se habrían introducido nuevos asuntos a discutir. Cuartoscuro

De acuerdo con el medio estadounidense fue descrita como una comunicación “más o menos” positiva

WASHINGTON DC, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron hoy una llamada telefónica sobre temas comerciales que fue descrita al medio estadounidense Político por una fuente anónima como “más o menos” y en la que se habrían introducido nuevos asuntos a discutir.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maru-campos-pide-reunion-con-sheinbaum-durante-su-visita-a-juarez-quiere-abordar-temas-de-seguridad-y-agua-OC23561197

De acuerdo con el reporte basado en dos fuentes anónimas que conocieron de la llamada, Trump y Sheinbaum estaba dedicada a abordar un potencial acuerdo en torno a diferencias comerciales derivadas de los aranceles punitivos de Trump y en el marco de la revisión del acuerdo comercial regional (T-MEC).

SIGUIENTE RONDA DE CONVERSACIONES PARA FINALES DE SEPTIEMBRE

Sin que la Casa Blanca lo haya confirmado de forma oficial la llamada, la fuente anónima citada por “Político” y que conoció de la llamada entre ambos presidentes aseguró que los líderes introdujeron “nuevos temas” a las conversaciones comerciales lo que habría provocado un poco de ruido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/existe-dialogo-con-normalistas-de-hidalgo-y-puebla-sheinbaum-IC23560383

De acuerdo con un reporte del diario The Wall Street Journal también citando fuentes anónimas que conocen del tema, los equipos comerciales de Estados Unidos y México pospusieron hasta el 28 y 29 de septiembre la siguiente ronda de conversaciones alrededor de la revisión del T-MEC.

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