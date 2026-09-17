Mantiene Sheinbaum llamada con Trump, revela ‘Político’; hablan sobre comercio y ‘nuevos temas’ bilaterales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
De acuerdo con el medio estadounidense fue descrita como una comunicación “más o menos” positiva
WASHINGTON DC, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron hoy una llamada telefónica sobre temas comerciales que fue descrita al medio estadounidense Político por una fuente anónima como “más o menos” y en la que se habrían introducido nuevos asuntos a discutir.
De acuerdo con el reporte basado en dos fuentes anónimas que conocieron de la llamada, Trump y Sheinbaum estaba dedicada a abordar un potencial acuerdo en torno a diferencias comerciales derivadas de los aranceles punitivos de Trump y en el marco de la revisión del acuerdo comercial regional (T-MEC).
SIGUIENTE RONDA DE CONVERSACIONES PARA FINALES DE SEPTIEMBRE
Sin que la Casa Blanca lo haya confirmado de forma oficial la llamada, la fuente anónima citada por “Político” y que conoció de la llamada entre ambos presidentes aseguró que los líderes introdujeron “nuevos temas” a las conversaciones comerciales lo que habría provocado un poco de ruido.
De acuerdo con un reporte del diario The Wall Street Journal también citando fuentes anónimas que conocen del tema, los equipos comerciales de Estados Unidos y México pospusieron hasta el 28 y 29 de septiembre la siguiente ronda de conversaciones alrededor de la revisión del T-MEC.