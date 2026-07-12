Acumulan en Pemex 6,858 juicios laborales

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    Acumulan en Pemex 6,858 juicios laborales
    Durante décadas, Pemex ha sostenido una de las mayores plantillas del sector público y uno de los contratos colectivos más amplios del País. REFORMA

La Gerencia Jurídica Contenciosa Laboral concentra miles de expedientes clasificados como “juicios contra la dependencia”

Adicional a su pesada carga financiera, Pemex enfrenta 6 mil 858 expedientes de juicios laborales, el mayor volumen de litigios registrado dentro de su estructura jurídica, en medio de su reorganización como empresa pública del Estado.

De acuerdo con la Guía de Archivo Documental correspondiente al primer trimestre de 2026, la Gerencia Jurídica Contenciosa Laboral concentra miles de expedientes clasificados como “juicios contra la dependencia”, con registros generados entre 2019 y 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-pemex-fracking-en-la-huasteca-potosina-FJ22095231

El volumen refleja que los conflictos con trabajadores representan el principal frente legal de la petrolera, por encima de los litigios administrativos, privados o penales que también atiende su Dirección Jurídica.

La carga laboral se explica por el tamaño histórico de Pemex como patrón, su régimen contractual y sindical, así como por una plantilla integrada durante décadas por trabajadores activos, jubilados, pensionados, empleados transitorios y personal de confianza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exdirector-de-pemex-victor-rodriguez-padilla-exige-comer-fruta-en-el-penal-BA22110274

Aunque el inventario documental no detalla la causa individual de cada expediente, este tipo de litigios suele estar relacionado con reclamaciones por prestaciones laborales, antigüedad, liquidaciones, reinstalaciones, pensiones, jubilaciones, riesgos de trabajo y diferencias derivadas de relaciones contractuales.

Durante décadas, Pemex ha sostenido una de las mayores plantillas del sector público y uno de los contratos colectivos más amplios del País.

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