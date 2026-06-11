Admite Concanaco dificultades de bares y restaurantes para transmitir el Mundial 2026

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México
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    Admite Concanaco dificultades de bares y restaurantes para transmitir el Mundial 2026
    El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que no realizará operativos, únicamente a petición de los titulares de los derechos, exhortando al sector a cuidarse de falsos inspectores. CUARTOOSCURO

Comercios sufren para contratar transmisiones legales; advierte Concanaco alzas de precios en consumo para cubrir licencias

Conseguir los derechos para la transmisión de la inauguración del Mundial de Fútbol es sumamente difícil, y aquellos establecimientos que lo consigan tendrán que ajustar sus precios al público para cubrir el costo de los mismos, advirtió Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

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Explicó que la empresa Televisa y sus subsidiarias ViX, Sky e Izzi tienen los derechos de transmisión, y es esta compañía la que fija el costo para los establecimientos que quieren hacer uso de la señal.

"Lo que hemos visto es que es muy complicada la contratación. Teníamos gente de la organización haciendo la llamada al número especial que tenemos con Izzi y con Sky, y nunca nos contestaron; no hubo forma de poder contactar a alguien. Estas empresas te dan el servicio, te dan la autorización y te dan la señal" , comentó.

Aseguró que el precio se fija dependiendo del aforo con el que cuente el establecimiento.

"Quien define los costos de la transmisión y quien establece el costo de acuerdo al aforo es una empresa privada que tiene los derechos de transmisión, que en este caso es Televisa. Sí hay que cuidar que si utilizamos una transmisión abierta en un establecimiento comercial, este pudiera tener una sanción" , advirtió.

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Por su parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ( IMPI ) aseguró que no se realizarán clausuras ni inspecciones aleatorias en establecimientos para verificar que se cumplan con los derechos de transmisión del Mundial. Precisó que solo actuará a petición de los titulares de los derechos de transmisión, por lo que pidió estar alerta ante la presencia de falsos inspectores.

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