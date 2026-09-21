Negociación con Estados Unidos será por seguridad, aranceles y relación con China, adelanta Coparmex

CDMX.- La próxima ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos tendrá como principales temas la seguridad, el tema de insumos y la relación con China, así como reglas de origen, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez. Explicó “el asunto de la seguridad, que Estados Unidos está priorizando incluso por encima de lo comercial. Es evidente y claro que uno de los temas que le preocupan es la seguridad”.

Añadió que el tema migratorio se ha resuelto de alguna manera, pero hay otros temas de mayor interés para la Unión Americana.

TRUMP Y JINPING SE REUNIRÁN EL PRÓXIMO JUEVES Sobre la reunión del próximo jueves entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y Xi Jinping de China, el líder empresarial dijo: “Me parece importante esta parte de la relación comercial con China. El gobierno de Estados Unidos lo ha expresado y creemos que es importante establecer un proceso para identificar cuáles son los insumos estratégicos que estamos comprando en China y analizar cómo podríamos fabricarlos en la región de Norteamérica”.

Explicó que entre los temas a tratar en la cuarta ronda también están las reglas de origen, la eliminación de los aranceles a diversos productos, a fin de que todo aquello que cumpla con las reglas de origen tenga libre comercio. Consideró que “nuestro país, como miembro del T-MEC, tendría que contar con mejores condiciones que cualquier otro país del mundo. Eso no solamente fortalece a México, sino también a la región de Norteamérica, donde existe una integración comercial irreversible. Me parece que esto es muy importante”. Explicó que la proximidad de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, la ruptura que hubo entre los gobiernos estadounidense y canadiense y la nueva política comercial americana son parte del riesgo de que en cualquier momento se llegue a acuerdos bilaterales y no trilaterales.

SECTOR PRIVADO APUESTA A UN ACUERDO TRILATERAL En entrevista al término de la inauguración del “Foro Nacional de Integridad, Compliance y Mediación”, que organizaron la Coparmex, la Word Compliance Association, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, TEC de Monterrey y la OCDE, el empresario dijo que el sector privado “siempre hemos considerado y seguimos pensando en un acuerdo trilateral... pero existen riesgos, sí, por supuesto”. Agregó que, al final de cuentas, “son decisiones unilaterales de los gobiernos decidir si continúan o no, y bajo qué condiciones” se seguiría el ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El líder del sindicato patronal comentó que “lo que hemos hablado con los organismos (empresariales) pares de Canadá, Estados Unidos y México es que tenemos confianza en que el tratado continúe y siga siendo trilateral”.

A pesar de que la cuarta ronda de negociaciones se iba a celebrar del 21 al 23 de septiembre, y se postergó para la próxima semana, Sierra Álvarez explicó: “... que existan estas rondas de negociación de cara a la revisión es una señal muy importante, porque da certeza de que los tres países continúan sentados en la mesa”. Dijo que es muy importante para la viabilidad del T-MEC. Y añadió: “Insisto y reitero: dentro de la incertidumbre de esta revisión, da certeza que los tres países continúen en la mesa de negociación”.