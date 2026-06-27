Al menos ocho morenistas allegados a Rocha van por sucesión en Sinaloa

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    Al menos ocho morenistas allegados a Rocha van por sucesión en Sinaloa
    La primera en llegar para registrarse fue la senadora Imelda Castro. Cuartoscuro

Figuras morenistas cercanas al gobernador con licencia se registrarán hoy para competir por la candidatura a la gubernatura

CDMX .- Pese a la situación que vive Morena en Sinaloa tras los señalamientos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha, este sábado al menos ocho morenistas allegados a él se registrarán para competir por la candidatura a la gubernatura.

La primera en llegar fue la senadora Imelda Castro. Como en pocos casos, la legisladora recibió su solicitud de registro no sólo por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sino también por líderes del PT.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/costo-mas-de-800-mdp-caminito-del-metro-al-estadio-cdmx-EH21730949

También figura la diputada federal Graciela Domínguez Nava; la diputada local María Teresa Guerra Ochoa, y el diputado local, Rodolfo Valenzuela Sánchez.

Al cargo además aspira el diputado federal Jesús Ibarra Ramos, quien hace unos días advirtió que la dirigencia nacional debe “pasar báscula” a los aspirantes para revisar su relaciones políticas para que no suceda lo mismo que sus compañeros señalados con el narcotráfico.

OTROS CERCANOS A ROCHA

Entre las cercanas a Rocha está Estrella Palacios Domínguez, quien fue su secretaria de Turismo y después la impulsó para quedarse como alcaldesa de Mazatlán.

De igual manera, cercano al gobernador con licencia está Omar Lopez Campos, Secretario de Bienestar de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/victor-rodriguez-padilla-responde-a-denuncia-y-anuncia-separacion-de-cualquier-cargo-publico-IG21729991

Por parte del PVEM está Ricardo Madrid Pérez. Y por el PT, el diputado federal, Jesús Fernando García Hernández.

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