Analiza Trump poner aranceles a México por lechuga relacionada con brote de ciclosporiasis

WASHINGTON DC, EU.- El presidente Donald Trump declaró este viernes que analizaría poner un arancel a México por la lechuga relacionada con brote de ciclosporiasis en Estados Unidos. “Creo que lo que vamos a hacer es imponer un gran arancel a México por la lechuga. Y vamos a imponer un gran arancel a Canadá por el humo. ¿De acuerdo?”, dijo Trump este viernes en un tono jocoso desde la Oficina Oval.

Además, encarrerado, el mandatario insinuó acerca de la imposición de un arancel a Canadá por la contaminación del aire causada por el humo de los incendios forestales que yacen activos desde hace al menos dos semanas. MIL 947 PERSONAS HAN RESULTADO INFECTADAS EN EU Cabe recordar que a la fecha al menos mil 947 personas han resultado infectadas con el parásito Cyclospora cayetanensis, también conocida como “diarrea explosiva”. Según información proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los pacientes habrían ingerido alimentos en restaurantes de la cadena de comida rápida Taco Bell en al menos 9 estados en donde se detectó el brote.

Mientras que la Secretaría de Salud de México informó el pasado jueves 23 de julio que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la empresa Taylor Farms dieron resultados negativos. Los estudios realizados por la dependencia se implementaron una vez que se diera a conocer la alerta sanitaria emitida por las autoridades del país vecino, por el brote de ciclosporiasis asociado al consumo de lechuga.

El brote, que ha devenido en cientos de casos en los Estados Unidos, llevó a la Cofepris a analizar 10 muestras de materia prima y producto terminado con pruebas moleculares PCR en tiempo real, sin detectar el parásito, informó.