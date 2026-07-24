Analiza Trump poner aranceles a México por lechuga relacionada con brote de ciclosporiasis

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    Analiza Trump poner aranceles a México por lechuga relacionada con brote de ciclosporiasis
    “Creo que lo que vamos a hacer es imponer un gran arancel a México por la lechuga”, dijo Trump este viernes desde la Oficina Oval. EFE

El presidente de EU bromeó sobre la imposición de esta tarifa dado el brote de “diarrea explosiva” en ese país

WASHINGTON DC, EU.- El presidente Donald Trump declaró este viernes que analizaría poner un arancel a México por la lechuga relacionada con brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

“Creo que lo que vamos a hacer es imponer un gran arancel a México por la lechuga. Y vamos a imponer un gran arancel a Canadá por el humo. ¿De acuerdo?”, dijo Trump este viernes en un tono jocoso desde la Oficina Oval.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/se-amplia-el-origen-del-brote-de-ciclosporiasis-en-eu-a-9-estados-con-11573-casos-posibles-OE22403094

Además, encarrerado, el mandatario insinuó acerca de la imposición de un arancel a Canadá por la contaminación del aire causada por el humo de los incendios forestales que yacen activos desde hace al menos dos semanas.

MIL 947 PERSONAS HAN RESULTADO INFECTADAS EN EU

Cabe recordar que a la fecha al menos mil 947 personas han resultado infectadas con el parásito Cyclospora cayetanensis, también conocida como “diarrea explosiva”.

Según información proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los pacientes habrían ingerido alimentos en restaurantes de la cadena de comida rápida Taco Bell en al menos 9 estados en donde se detectó el brote.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ante-el-brote-de-ciclosporiasis-eu-deja-de-consumir-ensaladas-LE22402854

Mientras que la Secretaría de Salud de México informó el pasado jueves 23 de julio que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la empresa Taylor Farms dieron resultados negativos.

Los estudios realizados por la dependencia se implementaron una vez que se diera a conocer la alerta sanitaria emitida por las autoridades del país vecino, por el brote de ciclosporiasis asociado al consumo de lechuga.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/salomon-jara-rechaza-pedir-licencia-por-caso-francisco-leyva-y-solicita-esclarecer-el-homicidio-LE22402889

El brote, que ha devenido en cientos de casos en los Estados Unidos, llevó a la Cofepris a analizar 10 muestras de materia prima y producto terminado con pruebas moleculares PCR en tiempo real, sin detectar el parásito, informó.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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