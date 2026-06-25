Parte avión de la Sedena con ayuda para Venezuela

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    Parte avión de la Sedena con ayuda para Venezuela
    El envío de ayuda se realiza un día después de los sismos que causaron daños y víctimas en el país caribeño. Cortesía

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa informaron que la aeronave partió a las 14:30 horas con 261 integrantes

CDMX .- Un avión de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana despegó este jueves de la Base Aérea Militar de Santa Lucía con un contingente de rescatistas, personal médico y equipo especializado para apoyar las labores de auxilio en Venezuela, tras los sismos registrados el miércoles.

Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Defensa Nacional (Sedena) informaron que la aeronave partió a las 14:30 horas con 261 integrantes, de los cuales 240 pertenecen al Ejército, 11 a la Fuerza Aérea y 10 a la Guardia Nacional.

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El agrupamiento está integrado por médicos, enfermeros, camilleros y especialistas en búsqueda y rescate, además de 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

La carga incluye 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo para labores de rescate, así como 2.7 toneladas de insumos médicos.

PARTIRÁ UN AVIÓN HÉRCULES

Las dependencias federales señalaron que en las próximas horas despegará un avión de transporte pesado C-130 Hércules con otras ocho toneladas de medicamentos y cuatro toneladas adicionales de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.

Indicaron que, una vez que el contingente mexicano llegue a territorio venezolano y establezca contacto con las autoridades de ese país, se evaluará la magnitud de las necesidades para determinar si es necesario reforzar el despliegue de personal y recursos.

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El envío de ayuda se realizó un día después de los sismos que causaron daños y víctimas en Venezuela.

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