Prevé Semarnat reforestar 151 mil 640 hectáreas; superficie similar a la CDMX

Al encabezar esta semana, en Tepelmeme, Oaxaca, la conmemoración del Día del Árbol y del 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), refrendó el compromiso del Gobierno de México de proteger y restaurar los bosques del país.

OAXACA, OAX.- La actual administración federal fijó como meta la reforestación de 151 mil 640 hectáreas -equivalente a poco más de la superficie de la Ciudad de México- indicó la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

En una jornada de reforestación en el municipio de la región Chocho Mixteca, se plantaron 3 mil ejemplares de pino, enebro, maguey y ramón en una superficie de 4 hectáreas.

“La presente administración, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante 2025 y 2026, ha reforestado y reforestará una superficie total de 32 mil 764 hectáreas, con 15.5 millones de plantas, como parte de la Política Forestal del Gobierno de México”, señaló Bárcena.

ESTRATEGIA NACIONAL FORETSAL

“Quiero ser clara: esta jornada forma parte de una Estrategia Nacional de Restauración Forestal muy amplia del gobierno de México que comprende 2 mil 328 proyectos en 151 mil 640.61 hectáreas. Tan sólo aquí, en Oaxaca se desarrollan 83 proyectos en 6 mil 825 hectáreas con una inversión de 250.5 millones de pesos”.

En un comunicado, la Semarnat indicó durante este año se prevé la realización de diversas obras que fortalecen la restauración forestal, la conservación de suelo y la captación de agua, entre ellas: 763 kilómetros de cercado de áreas en restauración; apertura de 307 kilómetros de brechas cortafuego; 1 mil 90 kilómetros de roturación con maquinaria y construcción de 643 mil terrazas.