Pide Sheinbaum a Estados Unidos ‘hacer su trabajo’ en combate al crimen

CDMX .-La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos debe hacer su trabajo en el combate a la delincuencia organizada, reforzar las acciones para frenar el tráfico de armas, perseguir a las organizaciones que distribuyen droga en su territorio y combatir el lavado de dinero. La mandataria sostuvo que la lucha contra el crimen no puede recaer únicamente en México y aseguró que ese planteamiento forma parte permanente de las reuniones bilaterales entre ambos gobiernos.

“Ellos tienen que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y de lavado de dinero en Estados Unidos”, señaló. RESULTADOS POR COOPERACIÓN Durante la mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre el aseguramiento de 43 mil cartuchos de munición realizado recientemente por autoridades estadounidenses en Arizona y reconoció que se trata de una acción positiva en materia de cooperación. “Es un buen ejemplo de cómo hay comunicación porque habría que ver cuántas incautaciones de armas, municiones ha habido en Estados Unidos previo a la llegada del Presidente Trump”, comentó.

La Presidenta recordó que México ha insistido durante años en la necesidad de que Washington actúe contra el flujo de armamento que abastece a los grupos criminales en territorio nacional. “Nosotros hemos insistido muchísimo en que, así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México”, expresó. HAY ESTRATEGIA ANTICRIMEN: CSP La mandataria sostuvo que México mantiene una estrategia permanente para combatir a los grupos criminales. “Nosotros hacemos nuestro trabajo todos los días. Desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes, generadores de violencia”, afirmó.

Sheinbaum consideró que además del tráfico de armas, las autoridades estadounidenses deben actuar contra las estructuras criminales que operan dentro de su territorio. “Porque no todo es hacia afuera. Ellos tienen que trabajar también hacia adentro”, agregó. El decomiso al que se refirió ocurrió el pasado 18 de junio en el puerto fronterizo de Mariposa, en Nogales, Arizona, donde agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguraron 43 mil cartuchos de munición presuntamente destinados a México. DESTACAN ASEGURAMIENTO De acuerdo con reportes de autoridades estadounidenses, en un vehículo fueron localizados 15 mil cartuchos y en otro 28 mil municiones calibre 7.62x39, utilizadas comúnmente en fusiles tipo AK-47. El aseguramiento fue destacado públicamente por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien lo presentó como una muestra de los esfuerzos para frenar el tráfico de armas y municiones hacia organizaciones criminales mexicanas.

Este martes, la presidenta adelantó que solicitará al Gabinete de Seguridad incorporar en futuros informes datos sobre las armas y municiones aseguradas por autoridades estadounidenses. “Le podemos pedir la siguiente vez que venga el Gabinete de Seguridad, que, así como se mencionan cuántos laboratorios se han desmantelado en México, que también puedan dar un informe con el informe que nos den las agencias de Estados Unidos de cuántas armas se han incautado”, indicó.

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