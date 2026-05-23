Promete Sheinbaum que pacto con la UE ayudará a pequeños productores

Tabasco, MÉX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), renovado ayer, beneficiará a los pequeños productores, especialmente a los de cacao tabasqueño, reunidos en torno a la “Chocolatera del Bienestar”. “Se fortalece un acuerdo comercial que ya existía para poder exportar productos agrícolas y de otro tipo, de mejor manera Europa, que lo que tenemos hoy. No se cobraría ningún impuesto para exportar, por ejemplo, el cacao de México, a Europa”, indicó.

“Nosotros pensamos que estos acuerdos comerciales pueden favorecer a grandes empresas, pero tenemos que garantizar que beneficien desde abajo, que beneficien al pueblo, porque esa es la diferencia de los gobiernos de antes y de los gobiernos de la transformación”, agregó. La titular del Ejecutivo federal asistió a una asamblea con productores de cacao en Comalcalco, el municipio de origen del gobernador Javier May (Morena), en un predio donde se construirá una planta procesadora del cacao que compra el programa Alimentación para el Bienestar con precios de garantía.

PIDEN APOYO PARA COMPRAR PRODUCCIÓN ANUAL El mercado paga a 50 pesos el kilo de cacao seco mientras que el precio de garantía lo hace en 220, pero solo compra 200 kilos por productor y este año comprará en total solo 270 toneladas, por lo que el gobernador Javier May pidió a Sheinabum apoyo para comprar las 17 mil toneladas de producción anual a un precio promedio de 100 pesos el kilo. “Que podamos establecer un precio estándar, estable, que podamos tener ese precio de garantía, y que el productor se reactive en la economía, que esto nos va a ayudar, porque es economía social, es una economía que no se concentra en unas solas manos, en unos solos cuantos, sino que está distribuida en de en casi 20 mil familias que viven de la producción”, dijo y la mandataria les pidió un proyecto que le será entregado en dos semanas.

La presidenta alabó el cacao de Tabasco como “el mejor del mundo” y resaltó también la construcción de la chocolatera que, según la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, comenzará a construirse en septiembre, costará 110 millones de pesos, va inaugurarse en la primera mitad del próximo año y comenzará procesando 600 toneladas de de cacao seco para llegar a mil toneladas en el 2030. “Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate. Pues eso significa ‘Chocolate para el Bienestar’, ya no solo desde Alimentación para el Bienestar, sino vinculando a todos los productos para que les llegue directo la ganancia del chocolate, garantizando el precio del cacao.

‘NO HAY DIVORCIO ENTRE EL PUEBLO Y GOBIERNO’ “Que no se quede solo en el cacao, es más, que se venda seco, que garanticemos que sea al buen precio, y que tenga un valor agregado para garantizar el precio para todo. Y además, para ayudar que sean realmente los pequeños productores los que exporten a Europa a un precio justo”, dijo Sheinbaum. Ante un público cansado y sudoroso por los 37 grados y sensación térmica de 47, que fueron citados cuatro horas antes, la funcionaria se despidió asegurando que el país marcha muy bien y que no tendrá ningún diferendo con el expresidente López Obrador.

“¿Saben por qué vamos bien? Porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Si el gobierno se fuera por otro lado y se le olvidara el pueblo, entonces sí iríamos bastante mal. Hay algunos que quieren que eso ocurra, por eso escriben ahí en los medios, la televisión y todo lo que ya conocemos. “Pero por más que nos digan, es como dicen ‘ay, la Presidenta quiere parecerse a López Obrador’. Como para que yo dijera, ay, no, imagínense. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que nos vamos a separar del inicio de la transformación? Jamás. Somos lo mismo, somos el mismo proyecto”, dijo.

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