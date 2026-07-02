Anuncia Sheinbaum visita de presidentes de Suiza y Corea a México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana recibirá a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin, y que en septiembre visitará México el Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en medio de la estrategia federal para diversificar mercados y reducir la dependencia comercial de Estados Unidos. La mandataria sostuvo que México busca fortalecer sus vínculos con Europa y Asia, sin abandonar la revisión del T-MEC, que seguirá vigente al menos hasta 2036.

“Por eso es el acuerdo comercial con Europa, se actualizó, y la comunicación permanente que hay tanto del Secretario de Economía, el Secretario de Relaciones Exteriores, incluso personalmente con otros países”, dijo. “(Viene) ahora al presidente de Suiza la próxima semana. Estuvo aquí la representación del Gobierno de España y del Estado español. Vinieron empresarios de Europa. Viene en septiembre el presidente de Corea. Hablé por teléfono con la Primera Ministra de Japón”, agregó.

MANDATARIOS VISITARÁN MÉXICO Parmelin encabeza en 2026 la presidencia rotativa de la Confederación Suiza. Lee Jae-myung asumió la Presidencia surcoreana en junio de 2025, tras una elección anticipada. La visita del mandatario surcoreano ocurrirá luego de que Sheinbaum buscó su intervención para conseguir más conciertos en México de BTS, ante la demanda desbordada de boletos para las presentaciones del grupo de K-pop en la Ciudad de México.

En enero, la presidenta solicitó a Lee apoyo para ampliar las fechas de la gira del grupo, luego de que más de un millón de personas buscaron boletos para tres conciertos, con una disponibilidad conjunta cercana a 150 mil localidades. HAY INTERÉS POR INVERTIR EN MÉXICO: CSP BTS se presentó en mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira de regreso, tras una pausa de casi cuatro años vinculada al servicio militar obligatorio de sus integrantes y a sus proyectos individuales. El grupo ya se había presentado en México en 2014, 2015 y 2017, pero esta vez reunió a decenas de miles de seguidores por fecha y confirmó el peso del mercado mexicano para la industria cultural surcoreana.

Sheinbaum afirmó que existe interés de empresas extranjeras y de empresarios mexicanos por invertir en el país, al tiempo que defendió la continuidad de la relación económica con Estados Unidos y Canadá.

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