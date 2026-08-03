Desluce Mundial en el Centro de GDL; el 79% de negocios reporta caída en ventas

GUADALAJARA, JAL.- Aunque la Copa del Mundo terminó hace semanas, las afectaciones para los negocios del Centro Histórico de Guadalajara se extendieron más allá del calendario oficial, ya que la empresa encargada del montaje del FIFA Fan Festival tardó en retirar vallas e infraestructura de Plaza Liberación. Parte de esas estructuras permaneció alrededor de 15 días más por retrasos en el desmontaje y por la realización de otro evento en la zona, por lo que los cierres peatonales continuaron y el comercio del primer cuadro siguió resentido aún después del final del torneo.

“Cuando pensábamos que al acabar el Mundial volveríamos a la normalidad, el perímetro siguió cercado varios días más y eso nos pegó porque el flujo peatonal no se recuperó de inmediato; para muchos negocios, esa prolongación del cierre significó seguir operando en condiciones atípicas cuando ya esperaban reactivarse”, explicó Diego Amoros Alfaro, presidente de la Asociación de Empresarios y Bares Tradicionales del Centro Histórico de Guadalajara. Con la infraestructura finalmente desmontada, la asociación presentó los resultados de una encuesta de salida aplicada a 374 unidades económicas, con 95 por ciento de nivel de confianza y un margen de error cercano a 5 por ciento, la cual confirma un saldo adverso para el comercio establecido. CAÍDA DE CLIENTES Y VENTAS Durante el periodo del FIFA Fan Festival, 78.9 por ciento de los establecimientos reportó disminución en la afluencia de clientes, 79 por ciento registró caída en ventas frente a fines de semana habituales de 2025 y 68.4 por ciento reportó una baja en el flujo turístico respecto al mismo periodo del año pasado. “Lo que más nos dice este ejercicio es que las expectativas que se generaron antes del evento no correspondieron con la realidad del Centro Histórico; la mayoría de los negocios no vio una derrama extraordinaria y, por el contrario, terminó enfrentando una operación más costosa y complicada”, señaló el dirigente.

A las pérdidas en ventas se sumó la afectación operativa. El estudio indica que 73.7 por ciento de los negocios percibió una afectación vial severa por los cierres y desvíos, 47.4 por ciento reportó problemas con la proveeduría y 63.2 por ciento señaló dificultades de movilidad de entre 10 y 50 minutos extra para surtirse o recibir mercancía. Además, 68.4 por ciento de los comerciantes reportó pérdidas económicas directas de entre 25 y 36 por ciento, y 36.9 por ciento acumuló quebrantos superiores a 20 mil pesos. “Uno de los golpes menos visibles fue el de la proveeduría: hubo proveedores que ya no quisieron entrar al perímetro o que condicionaron las entregas a puntos más retirados, y eso obligó a muchos negocios a gastar más tiempo, más logística y más dinero sólo para seguir operando”, advirtió Amoros Alfaro. UNA DERRAMA DESIGUAL La derrama, además, fue desigual y se concentró en pocos giros. Sólo entre 7 y 8 por ciento de los establecimientos, principalmente restaurantes y algunos hoteles cercanos a los accesos del FIFA Fan Festival, reportó incrementos de entre 20 y 30 por ciento en ventas durante los partidos de la Selección Mexicana, mientras que para la mayoría no hubo un repunte generalizado. Incluso en locales con mayor afluencia, los comerciantes señalaron que el consumo no alcanzó para compensar los días flojos ni las inversiones hechas en transmisiones, pantallas, capacitación o personal.

“Sí hubo negocios que salieron mejor librados, sobre todo los vinculados al consumo inmediato, pero eso no se puede tomar como una fotografía de todo el Centro; para una gran parte del comercio, los días buenos fueron aislados y no alcanzaron para equilibrar el saldo del evento”, detalló el representante empresarial. La procedencia del público asistente ayuda a explicar ese resultado. De acuerdo con la encuesta, 42.1 por ciento de quienes acudieron al FIFA Fan Festival provenía del Área Metropolitana de Guadalajara, 21.1 por ciento de otros municipios de Jalisco, 5.3 por ciento correspondió a turismo nacional y sólo 5.3 por ciento a turismo extranjero. ESPERANZA EN LAS VACACIONES DE VERANO Con ese perfil de visitantes, 73.7 por ciento de los comercios no tuvo necesidad de contratar personal adicional y 68.4 por ciento mantuvo sus precios sin incrementos, lo que refleja que la demanda no alcanzó el nivel proyectado para justificar más plantilla o ajustes tarifarios. “Esperábamos una presencia mucho más fuerte de visitantes foráneos, sobre todo extranjeros, pero el comportamiento fue principalmente local y regional; eso explica por qué no se detonó la derrama que se anticipaba para los negocios del Centro Histórico”, apuntó Amoros Alfaro.

De cara al periodo vacacional de verano, el gremio espera que las ventas se comporten como en un año típico, con incrementos de entre 15 y 20 por ciento respecto a una temporada regular, y que ese repunte ayude a compensar parte de las pérdidas que dejó el FIFA Fan Festival. La apuesta de los empresarios del Centro Histórico es que el flujo de familias, el regreso a clases y la actividad en giros como papelerías, hospedaje y restaurantes se traduzcan en un cierre de verano más estable, después de un Mundial que, en sus números, dejó más afectaciones que beneficios.

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