Hallan tres cabezas y restos humanos en Temixco, Morelos

CDMX.- Desmembrados y dentro de bolsas de plástico y cajas de cartón, los cuerpos y cabezas de tres hombres fueron abandonados esta madrugada frente al zócalo de Acatlipa, en Temixco, Morelos. Alrededor de las 05:07 horas, habitantes de la localidad alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la calle Vicente Guerrero.

Elementos de la Policía Morelos, la Guardia Nacional y corporaciones municipales arribaron al sitio y confirmaron el hallazgo de dos bolsas plásticas negras y varias cajas de cartón para huevo que contenían extremidades desmembradas. Junto a las bolsas y los contenedores, los agentes localizaron las tres cabezas humanas correspondientes a tres hombres, cuyos cuerpos se encontraban cercenados.

TRASLADAN RESTOS AL SEMEFO Elementos policiacos acordonaron el perímetro y cerraron la circulación en las calles aledañas. Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron a la escena para procesar el lugar, recabar indicios e iniciar la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades trasladaron las partes anatómicas hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las pruebas de identificación genética, mientras que hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. SHEINBAUM DE GIRA POR MORELOS El hallazgo en Temixco, municipio gobernado por Israel Piña Labra quien llegó abanderado por la coalición del PAN-PRI-PRD, ocurre un día después de que en el municipio de Axochiapan se reportó la localización de una cabeza humana en el interior de una hielera de unicel con un mensaje intimidatorio.

La localización se reporta a unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum visite el municipio de Cuautla en Morelos para encabezar el Programa de Vivienda para el Bienestar.