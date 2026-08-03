Acuerdan México y Japón elevar cooperación económica

CDMX.- Los Gobiernos de México y Japón acordaron incrementar el nivel de la cooperación para fortalecer la resiliencia de sus economías, garantizar las cadenas de suministro estratégicas y sostener este año una reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel. Tras sostener un encuentro privado en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cancilleres de México, Roberto Velasco, y de Japón, Motegi Toshimitsu, dieron un mensaje a medios en el que informaron de los pasos que seguirán para integrar las economías de ambas naciones.

“Hemos acordado iniciar un grupo de trabajo para fortalecer nuestros vínculos en el acuerdo de asociación económica México-Japón, y en la membresía compartida en el TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). “(También), lanzar un diálogo económico de alto nivel México-Japón, mecanismo con el que ampliaremos la cooperación económica, impulsaremos la colaboración en inteligencia artificial y economía digital, y fortaleceremos la resiliencia económica de ambos países y de las cadenas de suministro estratégicas”, detalló Velasco.

JAPÓN, SOCIO ESTRATÉGICO Para dimensionar la importancia de Japón, indicó que se trata del octavo socio comercial de México, el cuarto país con mayor inversión en el país y el primero entre las economías de Asia-Pacífico. Además, Japón cuenta con más de mil 600 empresas que generan cerca de 350 mil empleos. Motegi dijo que en su reunión con Velasco destacó que México y Japón son socios estratégicos globales que comparten valores y principios fundamentales, por lo que deben elevar sus relaciones ante la actual y difícil situación internacional.

Para ello, informó, como iniciativa concreta acordaron celebrar durante este año fiscal la primera reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel. “En este diálogo, como dos países que juntos sostienen las cadenas de suministro de la región del Indo-Pacífico, comenzando por la industria automotriz, tenemos la intención de mantener debates estratégicos sobre la seguridad económica, incluida la resiliencia de las cadenas de suministro, así como sobre la cooperación en el sector agrícola, entre otros temas”, afirmó.

COOPERACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA Motegi mencionó que además su país está interesado en mantener cooperación en materia energética. “Recientemente, recibimos desde México un millón de barriles de petróleo crudo acordados en la llamada telefónica celebrada en abril (entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Primera Ministra japonesa Sanae Takaichi). Teniendo en cuenta la coyuntura actual en Oriente Medio, coincidimos en continuar y fortalecer nuestra cooperación en el sector energético”, enfatizó.

Velasco expresó su deseo de que la Primera Ministra japonesa visite México en una fecha próxima, ya que junto con Sheinbaum comparten el hecho de ser la primera mujer en llegar a ser titular del Poder Ejecutivo de sus respectivas naciones.