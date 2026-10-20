Ariadna Montiel justifica presencia de morenistas en marchas por el agua en Jalisco

CDMX.- Ariadna Montiel Reyes ha salido a justificar la presencia de integrantes de Morena, el partido que preside, y fuerzas políticas aliadas en las recientes marchas en Jalisco, estado bastión de la oposición, por la mala calidad en el servicio hídrico, en donde fuerzas estatales reprimieron a la población mediante detenciones, uso de gas lacrimógeno y disparos de chorros de agua. “En Morena por supuesto que estaremos del lado de las causas del pueblo. El gobernador, en vez de estar resolviendo de fondo, está buscando a ver a quién le echa la culpa de la situación que resultó provocada por ellos, en represión al pueblo de Jalisco”, acusó la dirigente guinda en conferencia de prensa de este martes.

Montiel Reyes recordó que Movimiento Ciudadano (MC) acumula ya 11 años en el poder en el municipio de Guadalajara, por lo que afirmó que no pueden señalar al gobierno de México ni al oficialismo por acompañar políticamente la marcha. “Se cuestiona si hay un diputado o una diputada de partidos aliados a Morena (en las protestas) y se quiso construir una postura previa a la movilización de que nosotros teníamos metidas las manos.

Nosotros no convocamos, pero somos parte de la sociedad y tenemos una postura política”, agregó. DESCARTA MONTIEL POLITIZACIÓN DEL TEMA DEL AGUA EN JALISCO Sin embargo, descartó que con este acompañamiento Morena politice el tema del agua en Jalisco y reiteró su rechazo a cualquier intento de privatización en el servicio del agua en la entidad gobernada por Pablo Lemus: “Tan ellos politizan los asuntos que en la sesión del Congreso siguiente que debería realizarse, MC y sus aliados no llegaron, reventaron la sesión, cuando es un tema urgente por discutirse”, alertó.

En su mensaje a medios de comunicación, Ariadna Montiel Reyes insistió en que debe ser cesado el secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco como una forma de castigar la represión ejecutada en las movilizaciones. “Nosotros estamos con la demanda del pueblo de agua limpia para las casas en Guadalajara. Y nosotros no vamos a dejar de decirlo nada más porque al gobernador no le guste que le planteemos las necesidades de la gente”, concluyó.