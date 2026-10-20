Carlos Candelaria deja la Secretaría de Economía; se reintegra como diputado federal

CDMX.- Tras casi tres décadas de ser parte del equipo de Marcelo Ebrard, excanciller y actual secretario de Economía, Carlos Alfonso Candelaria López, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, presentó su renuncia para reintegrarse como diputado federal. El ahora legislador ganó la curul para la actual Legislatura que inició del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto del 2027, por lo que se espera que esté menos de un año en esa posición.

Fue en octubre del 2024 cuando se incorporó como encargado de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, luego de fungir como director general de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de ser coordinador general de Seguridad Pública de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

AGRADECE A EBRARD SU CONFIANZA En la cancillería trabajó durante cinco años con Ebrard y en la Secretaría de Economía otros dos.Hace unos días, Candelaria presentó su renuncia a Ebrard Casaubon, en una misiva con fecha 16 de octubre, que subió a redes sociales en donde dijo que “han sido más de 28 años de trabajo y amistad, marcados de grandes retos, evolución y aprendizaje”. Tras agradecer la confianza para conducir proyectos, dijo que “ha llegado el momento de continuar trabajando desde una nueva perspectiva, con el mismo compromiso y convicción de seguir contribuyendo a la transformación de nuestro país”.

Carlos Candelaria añadió que está convencido, al igual de Ebrard, que México está destinado a la grandeza. SUSPENDE TRIBUNAL PROCESO PENAL CONTRA CANDELARIA El político veracruzano intensificó sus actividades en el municipio de Baja California, por lo que se pensó que buscaría representar a Morena en Tijuana. Ello porque en los últimos meses visitó el estado fronterizo para instalar el Comité Promotor de Inversión en dicha ciudad.

En abril del 2025 se dio a conocer que un tribunal colegiado suspendió un proceso penal que se inició contra Candelaria López, porque fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de abuso de autoridad, ilícito al que fue vinculado el 6 de marzo de 2024.