Asegura Montiel que hay diálogo con el PT rumbo a elección de 2027: ‘Vamos a lograr un triunfo importante’

CDMX.- La presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que continúa la mesa de diálogo que mantienen con la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) con el objetivo de perfilar un trabajo conjunto con miras a las elecciones de 2027. A su vez, Montiel aclaró que no ha habido ningún inconveniente relacionado con este mismo asunto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno más de sus aliados en el proyecto denominado Cuarta Transformación.

La dirigente del partido guinda se refirió acerca de si existe un posible riesgo de perder las elecciones debido a la falta de apoyo por parte del PT: “Yo estoy convencida de que en general, la cuarta transformación en el 2027, vamos a lograr un triunfo importante con el apoyo del pueblo. Y en estas cosas hay que tener paciencia”, respondió a su arribo al Zócalo Capitalino esta mañana, adonde acudió para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

ESTAMOS UNIDOS EN MORENA: MONTIEL Ariadna Montiel destacó el poder mantener un diálogo directo con aquellos aliados que, señaló,, han acompañado al proyecto guinda desde sus inicios: “Vamos iniciando, vamos trabajando y estamos muy contentos porque podemos mantener el diálogo con los aliados con los que siempre hemos caminado”, declaró.

Además, enfatizó en que, ante posibles “pugnas internas”, como partido “nosotros estamos unidos en Morena”. Finalmente, Montiel recordó que darán a conocer los resultados de las encuestas para la elección de los coordinadores en defensa de la transformación, tal como lo han anunciado previamente.