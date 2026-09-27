Asegura Montiel que hay diálogo con el PT rumbo a elección de 2027: ‘Vamos a lograr un triunfo importante’

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    Asegura Montiel que hay diálogo con el PT rumbo a elección de 2027: ‘Vamos a lograr un triunfo importante’
    La dirigente guinda enfatizó en que, ante posibles “pugnas internas”, como partido “nosotros estamos unidos en Morena”. Cuartoscuro

Negó que exista algún riesgo de perder las votaciones debido a la falta de apoyo de este partido

CDMX.- La presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que continúa la mesa de diálogo que mantienen con la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) con el objetivo de perfilar un trabajo conjunto con miras a las elecciones de 2027.

A su vez, Montiel aclaró que no ha habido ningún inconveniente relacionado con este mismo asunto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno más de sus aliados en el proyecto denominado Cuarta Transformación.

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La dirigente del partido guinda se refirió acerca de si existe un posible riesgo de perder las elecciones debido a la falta de apoyo por parte del PT:

“Yo estoy convencida de que en general, la cuarta transformación en el 2027, vamos a lograr un triunfo importante con el apoyo del pueblo. Y en estas cosas hay que tener paciencia”, respondió a su arribo al Zócalo Capitalino esta mañana, adonde acudió para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

ESTAMOS UNIDOS EN MORENA: MONTIEL

Ariadna Montiel destacó el poder mantener un diálogo directo con aquellos aliados que, señaló,, han acompañado al proyecto guinda desde sus inicios:

“Vamos iniciando, vamos trabajando y estamos muy contentos porque podemos mantener el diálogo con los aliados con los que siempre hemos caminado”, declaró.

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Además, enfatizó en que, ante posibles “pugnas internas”, como partido “nosotros estamos unidos en Morena”.

Finalmente, Montiel recordó que darán a conocer los resultados de las encuestas para la elección de los coordinadores en defensa de la transformación, tal como lo han anunciado previamente.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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