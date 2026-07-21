Inhabilita y multa SABG a dos proveedoras del IMSS
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Se trata de las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., y Protein, S.A. de C.V.
CDMX .-La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó y multó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., y Protein, S.A. de C.V., por irregularidades cometidas en contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que ambas quedaron impedidas para participar en contrataciones de la Administración Pública Federal.
En un comunicado, la dependencia informó que Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fue sancionada con una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por un año tres meses, luego de que proporcionó información falsa para obtener un contrato de servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología, adjudicado de manera directa en 2021.
La dependencia determinó que la empresa declaró bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus accionistas desempeñaba un cargo en el servicio público, aunque uno de ellos laboraba en el IMSS al momento de la contratación
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En tanto, Protein, S.A. de C.V., recibió una multa por el mismo monto y una inhabilitación de tres meses por incumplir un contrato derivado de una adjudicación directa para la adquisición consolidada de medicamentos y bienes terapéuticos.
Según la resolución, la empresa no entregó la garantía de cumplimiento ni 150 piezas de cloroquina comprometidas en el contrato abierto U210105.
Las dos sanciones fueron notificadas entre el 9 y el 10 de julio y quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que las empresas no podrán celebrar nuevos contratos con dependencias federales mientras permanezcan vigentes las inhabilitaciones.
La SABG señaló que las resoluciones pueden ser impugnadas por las empresas conforme a la legislación aplicable.