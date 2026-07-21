Inhabilita y multa SABG a dos proveedoras del IMSS

CDMX .-La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó y multó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., y Protein, S.A. de C.V., por irregularidades cometidas en contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que ambas quedaron impedidas para participar en contrataciones de la Administración Pública Federal.

En un comunicado, la dependencia informó que Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fue sancionada con una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por un año tres meses, luego de que proporcionó información falsa para obtener un contrato de servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología, adjudicado de manera directa en 2021.