Aseguran más de 54 mil litros de precursores químicos en Manzanillo

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    Aseguran más de 54 mil litros de precursores químicos en Manzanillo
    En un comunicado, la FGR informó que el aseguramiento es resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete para combatir los delitos contra la salud. Presidencia

El material asegurado sería utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, informó la FGR y la SSPC

CDMX.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron en el Puerto de Manzanillo un cargamento de más de 54 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

En un comunicado, la FGR informó que el aseguramiento es resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete para combatir los delitos contra la salud.

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Así como el combate a las organizaciones criminales trasnacionales dedicadas a la importación y traslado de precursores químicos, estudios sobre el tema permitieron descubrir el modus operandi de una de las estructuras delincuenciales.

Esto al identificar sus posibles rutas logísticas para el movimiento de sustancias ilícitas hacia el occidente de México para la posible fabricación de diversos tipos de narcóticos entre los que se encuentran sustancias con fentanilo y metanfetamina.

HALLAN CARGAMENTO DENTRO DE CONTENEDORES

Derivado de ello, se descubrió la existencia de un cargamento de sustancias químicas en la aduana del puerto de Manzanillo, por lo que, en seguimiento a la investigación, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y la SSPC, con apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se constituyeron en las inmediaciones de esas instalaciones.

En ese lugar, los uniformados lograron el aseguramiento de un cargamento de aproximadamente 54 mil 960 litros de al parecer alcohol bencílico, los cuales se encontraban en 240 tambos dentro de dos contenedores.

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A través del análisis químico, el estudio de casos anteriores y la información de diversas fuentes, se logró saber que el ácido tartárico, la piperidona y otros químicos como los asegurados, se pueden utilizar en la fase final de producción y fabricación de sustancia con fentanilo y metanfetamina.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, donde peritos especializados en la materia dictaminarán las características y cantidades exactas de las sustancias.

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