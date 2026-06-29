Estados Unidos abrirá su frontera a ganado con base en resultados de planta, informa Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la apertura de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano se dará cuando haya una disminución de la plaga del gusano barrenador con base en la puesta en marcha de la planta de moscas estériles inaugurada en Chiapas. “Hay alguna fecha tentativa para que se reabra la frontera?, se le preguntó a la mandataria en conferencia en Palacio Nacional.

“Se va a esperar a los indicadores. Una vez que se suelten las moscas se esperan los indicadores para ver cómo va disminuyendo y a partir de ahí viene la apertura de la frontera”, respondió. Aunque la presidenta aseguró que siempre se le insistió a Broke Rollins, Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien estuvo presente en la inauguración de la planta, que se abriera la frontera donde no hay problema de gusano barrenador. “Nosotros, y siempre lo hemos estado insistiendo. que se abra la frontera ahí donde no hay problema de gusano barrenador”, dijo.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Afirmó que Rollins fue de las principales promotoras de que se hiciera esta planta junto con las autoridades mexicanas. “Fue de las promotoras para que se pusiera la planta y ha estado pues muy activa en la relación bilateral. Entonces, por eso le agradecimos, porque es una manera de mostrar al mundo y también a todos los habitantes de Estados Unidos y de México de que hay una forma de cooperación que no tiene que ver con confrontaciones, sino más bien buscar siempre los buenos entendidos para avanzar conjuntamente.

Para la mandataria, la creación de esta planta es un buen ejemplo de cooperación para el desarrollo. “Es el ejemplo de cómo debe haber una cooperación entre Estados Unidos y México. En este caso, en dos sentidos, el desarrollo científico y tecnológico y por otro lado, pues la aplicación conjunta o el desarrollo conjunto y la aplicación conjunta para erradicar algo que puede afectar mucho al ganado de México y de Estados Unidos”.

ACCIONES CONTRA LA PLAGA Según la presidenta, se estima que a mediados de julio, la planta producirá 28 millones de moscas estériles cada semana para llegar a 100 millones a la semana a finales de 2026. Para poner en operación esta planta, dijo, México aportó 31 millones de dólares en especie por concepto del terreno e infraestructura previa instalada.

“Estados Unidos aportó 23 millones de dólares, para construirla y todos los equipamientos. Además, aportarán 83.8 millones de dólares para ampliar la planta, en un 80 por ciento más moscas y otras acciones contra el gusano barrenador”, expuso. PLANTA OPERA CONJUNTAMENTE La presidenta también fue cuestionada respecto a si Estados Unidos estará facultado para tomar decisiones sobre esta planta toda vez que aportó recursos. “Es una planta que se opera conjuntamente, aunque es con personal mexicano. Senasica, quien está a cargo de esta planta, es quien contrata a las personas, pero si opera en términos del conocimiento técnico de manera conjunta”, contestó. La presidenta comentó que en Panamá hay una planta similar y por ello en la inauguración también estuvieron presentes el Secretario de Agricultura de Panamá y el Embajador de Panamá.

“Recibimos larvas de Panamá, llegan a la fábrica que está en México en Chiapas. Ahí viene todo el proceso de reproducción de la mosca, que son hembras y machos, y después viene el proceso para hacerlas estériles. Entonces, en el momento en que viene este proceso es un proceso que dura semanas desde que la mosca entra hasta que puede salir. Ahí después se llevan hasta Tamaulipas, en un avión especial, y desde ahí se van a empezar a soltar las moscas estériles”, explicó.

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