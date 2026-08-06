Atrapan a banda que fingía ser personal bancario; operaba en cuatro estados

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México
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    Atrapan a banda que fingía ser personal bancario; operaba en cuatro estados
    El grupo delictivo tenía presencia en CDMX, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí. Cortesía

Con engaños sobre falsos premios o regalos conseguían datos confidenciales para hacer retiros y transferencias no autorizadas

CDMX.- Integrantes de una célula delictiva que fingían ser personal de una institución bancaria para defraudar fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con las investigaciones, los cinco detenidos, dos mujeres y tres hombres, se presentaban a los domicilios de las víctimas haciéndose pasar por personal de un banco para engañarlos con falsos premios o regalos que les darían.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estima-coparmex-una-derrama-de-11-mmdp-durante-este-verano-en-cdmx-FB22678915

Con ello, conseguían datos confidenciales para hacer retiros y transferencias no autorizadas, lo cual fue denunciado por la institución bancaria.

“De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, donde presuntamente obtuvo un beneficio económico ilícito cercano a los 40 millones de pesos mediante la comisión de este delito”, informó la SSC.

CUMPLIMENTAN MANDAMIENTOS JUDICIALES

Derivado de las indagatorias relacionadas con dicha denuncia, se identificaron a las cinco personas referidas.

Elementos de la SSC consiguieron datos de prueba sobre su presunta responsabilidad que presentaron ante un juez para solicitar órdenes de aprehensión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presentan-iniciativa-para-facultar-al-congreso-a-legislar-en-materia-de-ia-DB22678469

Los mandamientos judiciales por el delito de fraude fueron cumplimentados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en Tlalnepantla, Estado de México, en éste último con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

¿QUIÉNES SON LOS DETENIDOS?

Los detenidos fueron identificados como Anabel Sugey “N”, de 50 años; Amairani Alejandra “N”, de 36 años; Fernando “N”, de 45 años; Michael Donovan “N”, de 31 años, y Alberto Javier “N”, de 31 años.

Con ellos suman 15 personas detenidas que están relacionadas con dicha célula delictiva.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/piden-investigar-al-titular-de-la-sep-por-dichos-sobre-beca-rita-cetina-IB22677870

Los aprehendidos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición de las autoridades para que sea determinada su situación jurídica, no obstante, se les considera inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

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