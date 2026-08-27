Avala la Corte reforma contra independientes en Michoacán

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    Avala la Corte reforma contra independientes en Michoacán
    La SCJN avaló este jueves el proyecto del Ministro Arístides Guerrero. Cortesía

Las reformas, publicadas en mayo pasado, fueron impugnadas por MC y el Movimiento Independiente del Sombrero

CDMX.- Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la prohibición de que los candidatos independientes en Michoacán realicen campañas coordinadas, compartan propaganda, imágenes, emblemas, propuestas, plataformas comunes o estrategias territoriales compartidas.

La Corte avaló el proyecto del Ministro Arístides Guerrero, quien señaló que la Constitución y la doctrina de la Suprema Corte reconoce las candidaturas independientes como una figura diferente a la del sistema de partidos, cuya regulación corresponde al legislador local.

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Las reformas del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicadas en mayo pasado, fueron impugnadas por Movimiento Ciudadano (MC) y se había sumado el Movimiento Independiente del Sombrero.

GRECIA QUIROZ ACUDE A LA CORTE

El pasado lunes, la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, quien inició el Movimiento del Sombrero, acudió a la Corte para intentar lograr se diera freno a este “tope” a independientes.

Llegó acompañada por integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero y advirtió que la reforma podría dificultar que ciudadanos compitan por cargos de elección popular sin el respaldo de un partido, a pocas semanas del inicio del proceso electoral, previsto para septiembre.

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Quiroz sostuvo que la reforma no sólo la afecta a ella, sino a cualquier ciudadano que pretenda organizarse para contender por la vía independiente.

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