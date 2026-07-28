Busca Sheinbaum eliminar garantía aduanera para mercancías extranjeras en Interoceánico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar la garantía aduanera para las mercancías extranjeras que sean trasladadas entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, exclusivamente a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La medida forma parte de un proyecto de decreto que aún está en revisión regulatoria y pretende ofrecer mejores condiciones para el tránsito internacional de carga entre los océanos Atlántico y Pacífico.

“Que, con el fin de establecer mejores condiciones bajo el régimen de tránsito internacional, a las mercancías que sean trasladadas de los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca y viceversa, por medio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. “Se estima oportuno eximir la presentación de la garantía en la cuenta aduanera, siempre y cuando su salida por la aduana del puerto de destino sea en las mismas condiciones en que ingrese al territorio nacional y se trate de un tránsito continuo”, se establece en el proyecto.

MEDIDA NO ELIMINA IMPUESTOS NI CUOTAS Según el documento propuesto por la mandataria federal, la propuesta no elimina impuestos ni cuotas compensatorias, sino la obligación de garantizar su posible pago mientras las mercancías atraviesan el país con destino al extranjero. La Ley Aduanera establece que quienes realizan determinados tránsitos internos o internacionales deben garantizar las contribuciones y cuotas compensatorias calculadas provisionalmente en el pedimento.

De formalizarse como decreto, la propuesta descartaría de ese requisito a la carga que ingrese por la aduana de Coatzacoalcos y salga por la de Salina Cruz, o que recorra la ruta en sentido contrario. La exención sólo procederá cuando el tránsito se realice conforme a las reglas generales que emita el Servicio de Administración Tributaria. CONDICIONES PARA LAS MERCANCÍAS Según el proyecto, las mercancías deberán transportarse exclusivamente a través del Corredor Interoceánico y salir por el puerto de destino en las mismas condiciones en que ingresaron a territorio nacional. El traslado deberá realizarse de manera continua, por lo que la carga no podrá permanecer en el país para ser utilizada en actividades comerciales o productivas.

Detalla además que, durante el recorrido, las mercancías no podrán almacenarse con fines comerciales, venderse, distribuirse, transformarse, manufacturarse, fraccionarse ni cambiar de destino. Tampoco podrán someterse a operaciones que impliquen su incorporación al mercado nacional. El incumplimiento provocará el cobro de las contribuciones y la imposición de sanciones. “El incumplimiento de las condicionantes previstas en el presente decreto o en la normativa aplicable, dará lugar al pago definitivo de impuestos al que se encuentran sujetas las mercancías, así como la imposición de las sanciones previstas en la legislación fiscal y aduanera correspondiente”, advierte el documento. SEMAR SE COORDINARÁ CON HACIENDA Y ADUANAS Aunque quedarían liberados de la garantía aduanera, los usuarios deberán pagar las tarifas, cuotas y contraprestaciones por la utilización de los puertos, trenes, instalaciones y demás servicios. “Los usuarios que opten por el tránsito internacional de mercancías a que se refiere este decreto cubrirán las tarifas, cuotas, contraprestaciones y demás cargos aplicables por el uso de la infraestructura, instalaciones y servicios del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, establece.

Sheinbaum agrega que la Secretaría de Marina deberá coordinarse con la de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México y las demás autoridades para supervisar el movimiento de la carga entre ambos puertos. Las dependencias deberán aplicar mecanismos operativos, tecnológicos y de control para mantener la trazabilidad de las mercancías y garantizar la continuidad de los traslados.