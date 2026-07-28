Evalúan Profepa y Semarnat daños por derrame químico de tren en Sonora

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que autoridades ambientales evalúan los daños provocados por el derrame de casi 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio tras el descarrilamiento de un tren de Ferromex en Naco, Sonora. La mandataria señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente permanecen en el lugar para determinar las consecuencias y las medidas que deberán imponerse.

“Está ahí la Profepa, está Semarnat, están viendo los impactos del accidente y se van a poner las medidas que esto signifique”, afirmó.

DECLARA PROFEPA EMERGENCIA AMBIENTAL Sheinbaum respondió así al ser cuestionada en la conferencia mañanera sobre la responsabilidad de Grupo México, propietario de Ferromex, por el nuevo incidente y los daños ambientales ocasionados anteriormente en el Río Sonora. “Este accidente en particular que hubo, pues vamos a pedirle a Profepa, creo que emitió un comunicado, pero están ahí viendo cuáles son los impactos del accidente”, expresó.

Profepa declaró una emergencia ambiental por el descarrilamiento ocurrido la madrugada del domingo 26 de julio en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc. El compuesto químico era transportado en tres ferrotanques y parte de la sustancia cayó sobre un arroyo, de acuerdo con reportes locales. No se registraron personas lesionadas. FERROMEX INFORMÓ QUE CONTUVO LA FUGA La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que realiza monitoreos y toma muestras de agua y suelo para determinar posibles afectaciones.

El hidrosulfuro de sodio es utilizado para separar minerales durante la extracción de cobre y en la industria de la curtiduría. Ferromex aseguró que contuvo la fuga, recuperó la sustancia derramada y trabaja en el restablecimiento de la vía, mientras investiga las causas del accidente.

FERROMEX YA DEPOSITÓ RECURSOS COMPROMETIDOS Por otro lado, sobre los daños ocasionados por Grupo México en 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, Sheinbaum aseguró que la empresa ya depositó los recursos comprometidos para las acciones de resarcimiento. “Sobre el tema del Río Sonora, ya se depositó el recurso, ya se inicia la construcción del hospital. En estos días debe estarse poniendo la primera piedra del hospital de Ures”, declaró.

La presidenta agregó que la Semarnat iniciará el proceso de remediación ambiental, acompañado de mediciones permanentes de la Conagua. “También inicia todo el proceso de remediación a cargo de la Semarnat y de medición permanente con la participación de Conagua”, señaló.