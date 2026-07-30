Buscan armadas de 30 países garantizar seguridad en Pacífico

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    Buscan armadas de 30 países garantizar seguridad en Pacífico
    En este ejercicio, realizado del 24 de junio al 31 de julio de 2026 en las Islas Hawái, participan 526 elementos de la Armada de México. Marina

En Hawái se realiza el Ejercicio Naval de la Cuenca del Pacífico “RIMPAC” 2026, el mayor ejercicio marítimo del mundo

CDMX.- Las armadas de 30 países, incluido México, buscan dar seguridad a las aguas del Pacífico para garantizar las cadenas de suministro y refrendar la confianza mutua ante desafíos regionales y globales, informó el Contralmirante de la Armada de Estados Unidos, Brent Devore.

En conferencia virtual desde Hawái, junto con el Comodoro de la Armada de Chile, Andrés Howard, hizo un balance del Ejercicio Naval de la Cuenca del Pacífico “RIMPAC” 2026, el mayor ejercicio marítimo del mundo, que concluye mañana.

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“A través de RIMPAC estamos promoviendo una visión compartida para un Indo-Pacífico libre y abierto para todos los países, independientemente de su tamaño o fortaleza.

“Al integrar nuestras fuerzas, aseguramos nuestra capacidad colectiva para disuadir la agresión, prevenir la coacción y proteger las cadenas de suministro globales y las líneas de comunicación que sostienen nuestras economías interconectadas”, afirmó.

PARTICIPA LA ARMADA DE MÉXICO

En este ejercicio, realizado del 24 de junio al 31 de julio de 2026 en las Islas Hawái, participan 526 elementos de la Armada de México a bordo de los buques ARM “Usumacinta” (A-412) y ARM “Juárez” (POLA-101).

Los elementos y los buques mexicanos se unieron a una fuerza de más de 30 buques de superficie, cinco submarinos, más de 200 aeronaves y más de 30 mil personas.

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Devore, quien es el comandante de la Fuerza de Ataque Expedicionaria de RIMPAC 2026, sostuvo que el entorno marítimo es simplemente demasiado grande y complejo para que una sola nación lo proteja.

Por eso, indicó, la red de aliados y socios en la región se constituye como la mayor ventaja y está construida sobre una base de entendimiento mutuo, respeto y décadas de ejercicios conjuntos.

EL PACÍFICO, CLAVE PARA LA ECONOMÍA

La región del Pacífico, resaltó, es muy importante porque constituye casi dos tercios de la economía mundial y alberga a más de la mitad de la población del planeta.

“Durante este ejercicio tuve el privilegio de ser el comandante de una fuerza expedicionaria compuesta por fuerzas de Canadá, Indonesia, Malasia, México, Perú, Filipinas, la República de Corea, Singapur, Sri Lanka y Estados Unidos”, informó.

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El Comodoro Howard, segundo comandante de la Fuerza de Tarea Combinada de RIMPAC 2026, dijo que, además de la coordinación, las armadas que participan en el ejercicio generan confianza entre ellas, lo que deriva en una mayor cooperación en distintos temas, incluida la lucha contra el narcotráfico.

“Efectivamente, hay muchas interacciones, hay muchas conversaciones y coordinaciones que se hacen en los países por el tema de la droga, pero lo principal, quiero decirle, que para poder trabajar eso, uno necesita confianza.

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“Y la confianza es lo que se logra en este tipo de ejercicio. Aquí es cuando nosotros podemos conocer a las otras autoridades y que ellas confíen en nosotros y nosotros confiar en ellas. Eso es uno de los principales objetivos y los grandes logros que se obtienen a través de un ejercicio como RIMPAC”, afirmó.

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