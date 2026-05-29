Acusa Sheinbaum a la oposición de buscar alianzas extranjeras

CDMX- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a sectores de la oposición de buscar alianzas con gobiernos extranjeros y grupos de derecha de otros países para intentar recuperar el poder político en México. Durante la presentación de avances del programa “El Maíz es la Raíz” y la entrega de apoyos de Comaleras del Bienestar, la mandataria sostuvo que los grupos desplazados del poder tras el triunfo de Morena en 2018 no han renunciado a la intención de regresar al Gobierno. “Dicen: vamos a aliarnos con gobiernos extranjeros, con la derecha del extranjero, para que podamos regresar a gobernar México. Pero eso no va a pasar”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que quienes perdieron privilegios durante los gobiernos de la Cuarta Transformación buscan aprovechar cualquier circunstancia para recuperar posiciones políticas. “Todo esto que ha conseguido el pueblo de México hay que defenderlo, porque los del pasado no crean que están contentos con haber perdido sus privilegios. Ellos ven cualquier oportunidad para regresar”, señaló.

RECORDÓ EL SEGUNDO IMPERIO MEXICANO Comparó esa actitud con la de los conservadores mexicanos del Siglo XIX que respaldaron la intervención francesa y la llegada de Maximiliano de Habsburgo al País. “Se alían con gobiernos extranjeros, como lo hicieron los conservadores del Siglo XIX. Cuando invadió Francia a México, los conservadores mexicanos fueron a buscar a un emperador para que un emperador europeo viniera a gobernar México”, sostuvo. “Decían que no había nadie que pudiera gobernar y que tenían que venir del extranjero. Imagínense qué antipatriotas”.

Esta misma semana, la mandataria advirtió que existe el riesgo de intentos de injerencia extranjera en los procesos electorales mexicanos. La alerta fue lanzada justo cuando el Congreso aprobó reformas en materia electoral que establecen como causal de nulidad de una elección la intervención o injerencia de Gobiernos extranjeros en los comicios nacionales. FORTALEZA RADICA EN EL RESPALDO POPULAR Este viernes, Sheinbaum sostuvo que la fortaleza de su movimiento radica en el respaldo popular y aseguró que la llamada “revolución de las conciencias” iniciada en 2018 permanece entre la población. “El pueblo ya está muy consciente, no es como antes. Ahora hay mucha conciencia. Ahí hubo en el 2018 la revolución de las conciencias y permaneció en el corazón y en la mente del pueblo de México”, afirmó.

La mandataria insistió en que gobierno y pueblo mantienen una relación directa que impide el regreso de los partidos que gobernaron durante el periodo neoliberal. QUIEN SE CORROMPE NO ES DE LA 4T En este contexto, afirmó que quien incurra en actos de corrupción no forma parte de la Cuarta Transformación.

La mandataria sostuvo que su gobierno se conduce con honestidad, principio que, dijo, debe defenderse frente a quienes buscan recuperar los privilegios perdidos. “Quien se corrompe no es de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, eso no. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó.

Al encabezar la presentación de avances del programa “El Maíz es la Raíz” y la entrega de apoyos de Comaleras del Bienestar, Sheinbaum aseguró que los recursos públicos ahora se utilizan para financiar programas sociales, obras de infraestructura y apoyos al campo, en contraste con administraciones anteriores. La presidenta defendió el programa “El Maíz es la Raíz”, orientado a proteger la producción de maíz nativo y fortalecer a pequeños productores y productoras. PRODUCCIÓN LLEGARÁ A LAS 25 MILLONES DE TONS Recordó que el maíz forma parte de la identidad nacional y destacó que los primeros registros de maíz domesticado en territorio mexicano datan de hace aproximadamente 8 mil años en la región de Tehuacán, Puebla. Sheinbaum informó que este año la producción nacional de maíz alcanzará cerca de 25 millones de toneladas, alrededor de 3 millones de toneladas más que el año pasado.

Explicó que una parte importante de los productores migró en las últimas décadas hacia semillas híbridas destinadas al mercado, mientras que los agricultores que conservan maíces nativos requieren apoyos específicos para mantener las distintas variedades desarrolladas durante siglos por comunidades campesinas. La Jefa del Ejecutivo recordó que México cuenta con 64 razas de maíz y advirtió que su preservación es estratégica para evitar depender de empresas dedicadas a la producción de semillas. “Si no cuidamos el maíz nativo, pues vamos a acabar dependiendo de empresas que producen semillas y dejamos el origen”, afirmó. El programa opera actualmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el municipio de Atenco, en el Estado de México, con la meta de extenderse al centro del País en 2027 y alcanzar cobertura nacional en 2028. PARTICIPAN 200 MIL PRODUCTORES De acuerdo con el gobierno federal, actualmente participan cerca de 200 mil productores y productoras y que la meta es llegar a un millón de beneficiarios al término del sexenio. Flavio Aragón, coordinador nacional del programa, detalló que hasta mayo se había brindado acompañamiento a 199 mil 506 productores de maíz nativo.

Precisó que se proyecta constituir 3 mil 998 comunidades milperas distribuidas en 550 municipios de ocho entidades federativas. Además, informó que se instalarán 574 módulos de aprendizaje e innovación mediante parcelas demostrativas para fortalecer capacidades técnicas en las comunidades. Según el funcionario, desde el inicio del programa se han realizado más de 10 mil reuniones de trabajo en 4 mil 566 localidades y se han impartido 695 cursos de capacitación técnico-práctica. ‘GUARDIANES DEL MAÍZ’ Aragón añadió que más de mil 400 jóvenes participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro colaboran como “guardianes del maíz”, con el objetivo de impulsar el relevo generacional en el campo. Por su parte, María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, informó que actualmente trabajan en territorio 577 técnicos especializados y 202 integrantes de escuelas de campo. La funcionaria aseguró que el programa ya contribuye a la conservación de 42 de las 59 razas nativas identificadas dentro de las zonas de intervención, equivalentes al 71 por ciento de las variedades atendidas. Albores anunció que este año serán instaladas 100 Tortillerías Bienestar de maíz nativo, operadas mediante cooperativas comunitarias integradas principalmente por mujeres. También informó que próximamente iniciará la construcción de una planta de tostadas y totopos elaborados con maíz nativo nixtamalizado. Como parte de la estrategia, el gobierno federal entregó 100 paquetes productivos a mujeres participantes en el programa Comaleras del Bienestar, enfocado en fortalecer la transformación del maíz y la producción tradicional de tortillas en comunidades rurales.

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