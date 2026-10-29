Caen en Coahuayana tres operadores de célula delictiva en Michoacán; se dedicaban al secuestro, la extorsión y homicidios

CDMX.- Tres presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al narcotráfico, secuestro, homicidio y extorsión fueron detenidos en Coahuayana, Michoacán, durante cateos en tres inmuebles, informó el Gabinete de Seguridad. Los detenidos, identificados como Bernardo “N”, alias “Nando”; Leobardo “N”, “Lioba”, y Leopoldo “N”, “Negrito”, contaban con órdenes de aprehensión por distintos delitos.

De acuerdo con las autoridades federales, el grupo mantenía el control de rutas marítimas para el trasiego internacional de cocaína en la costa michoacana, en la franja comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el Municipio de Aquila. La célula también es señalada de participar en secuestros, homicidios y extorsiones contra empresarios de la región.

IMPLEMENTAN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Guardia Civil estatal. Las detenciones, indicaron las autoridades, se realizaron sin disparos, luego de que la Fiscalía estatal compartiera información para ejecutar las órdenes de cateo.

Los tres hombres fueron trasladados a la Ciudad de México y quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica.

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