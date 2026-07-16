Califica Marco Rubio masacre de Bavispe, Sonora, como obra de terroristas

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    Califica Marco Rubio masacre de Bavispe, Sonora, como obra de terroristas
    En 2019 fueron asesinados 9 miembros de varias familias mormonas con doble nacionalidad. Cuartoscuro

Rubio asignó la responsabilidad a La Línea, brazo armado del cártel fundado por los hermanos Carrillo Fuentes

WASHINGTON DC, EU.- El Secretario Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó por primera vez la masacre de 2019 en el municipio de Bavispe en Sonora -en la que fueron asesinados 9 miembros de varias familias mormonas con doble nacionalidad- como obra de una organización considerada “narcoterrorista”.

Tras hacer oficial esta mañana la designación tanto del Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera -en adición al grupo de Los Viagras en Michoacán- Rubio asignó la responsabilidad de la masacre en Bavispe a La Línea, brazo armado del cártel fundado por los hermanos Carrillo Fuentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-operador-cercano-a-cupula-de-los-viagras-KD22218345

“El Cártel de Juárez y Los Viagras son cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles”, dijo el Secretario Rubio

“Esto incluye la masacre de 2019 en Sonora en la que nueve ciudadanos estadounidenses -tres adultos y seis niños- fueron asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez”.

LA PETICIÓN DE LAS FAMILIAS LANGFORD Y LEBARON

En junio de 2025, miembros de las familias Langford y Le Baron solicitaron en una carta al Secretario Rubio la designación del Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera, luego de que este no apareciera en la primera lista de designaciones contra cárteles mexicanos de febrero de 2025.

Previamente en julio de 2022, una juez federal emitió un fallo a favor de las familias mormonas que perdieron seres queridos en Bavispe en una demanda civil que presentaron ante la Corte Federal de Dakota el Norte ordenando a la facción de La Línea pagar a estas 4 mil 640 millones de dólares en daños.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/diversifican-carteles-mexicanos-tacticas-para-reclutar-a-adolescentes-AD22217117

Según la versión del gobierno mexicano, tres mujeres y 14 niños pertenecientes a las familias Lanford y Le Baron que circulaban en un paraje de Bavispe fueron emboscados por gatilleros de La Línea quienes habrían confundido las camionetas en que viajaban como pertenecientes a rivales del Cártel de Sinaloa.

Previo a la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras esta mañana, la Administración del presidente Donald Trump había designado en 2025 a otros seis grupos mexicanos bajo la misma categoría incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

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