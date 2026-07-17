Chocan Maru Campos y Montiel por ‘traición a la patria’ y complicidad con el crimen

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México
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    Chocan Maru Campos y Montiel por ‘traición a la patria’ y complicidad con el crimen
    Montiel Reys arremetió contra la gestión de Campos y la acusó de simulación y de haber permitido la injerencia extranjera en su territorio. Cuartoscuro

En un video, Campos dirigió un mensaje en el que alegó que Ávila incurrió en “traición a la patria”

CDMX.- En medio de la reciente polémica por la filtración de audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la mandataria panista de Chihuahua, Maru Campos, y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, intercambiaron acusaciones de “traición a la patria” y complicidad con el crimen organizado.

En un video, Campos dirigió un mensaje en el que alegó que Ávila incurrió en “traición a la patria” al haber entregado información de seguridad nacional a los Estados Unidos.

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“Esta semana, México escuchó los audios que exhiben a la Gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos.

“Y tiene razón: son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras: en Baja California la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un Gobierno extranjero, para comprar su protección personal”.

UNA TRAICIÓN CONFESADA, ASEGURA CAMPOS

Para la gobernadora chihuahuense -que hasta hace poco fue señalada de haber incurrido en traición a la patria por la presumible intervención de un par de agentes estadounidenses en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio-, “entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria”.

“Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio Gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios”. En Chihuahua, sostuvo, ha enfrentado el crimen con la ley en la mano.

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“Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aun así, Morena me señala a mí, pero que nadie se equivoque: los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense”.

Campos mencionaría que los casos de los gobernadores de Baja California y Sinaloa, “el piloto de ‘El Mayo’ Zambada y los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. “Rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley”, apremió la panista al gobierno de la 4T.

“Apliquen la ley a los suyos, como buscan aplicarla contra la oposición. (...) Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad”.

“ERES UNA CÍNICA Y TRAIDORA”: MONTIEL

La respuesta desde la dirigencia del movimiento de la llamada Cuarta Transformación no tardó en llegar.

La líder de Morena, Ariadna Montiel, arremetió contra la gestión de la mandataria chihuahuense, acusándola de simulación y de haber permitido, de forma preferencial, la injerencia extranjera en su territorio.

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“Hay que tener la cara muy dura para dar discursos sobre la Patria, Maru Campos. Con tanto ausentarte del gobierno de Chihuahua, parece que ya se te olvidó tu propia versión. Primero negaste la presencia de agencias extranjeras y después terminaste reconociéndola”, reviró Montiel.

La funcionaria subió el tono del reclamo al asegurar que la administración local otorgó facilidades indebidas a los agentes norteamericanos en lugar de asumir las facultades que le corresponden constitucionalmente al Estado.

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“Les pusiste instalaciones VIP mientras dejaste que realizaran funciones que te corresponden a ti. ¡Pero claro, lo tuyo no es el trabajo! Te recuerdo que el entreguismo disfrazado de estrategia de seguridad sigue siendo entreguismo. No pretendas dar lecciones de soberanía cuando operaste para vulnerarla. Eres una cínica, una traidora a la patria y eso a nadie se le olvida”, sentenció.

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