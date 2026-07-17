Niega la SRE existencia de componentes chinos en autos ensamblados

CDMX.- Luego que la administración del presidente Donald Trump acusó que los autos producidos en México ocultan componentes chinos, el Canciller Roberto Velasco aseguró que la producción automotriz del país asiático en territorio nacional es prácticamente inexistente. En conferencia conjunta celebrada en Canadá, junto con la Ministra de Exteriores de ese país, Anita Anand, el titular de la SRE explicó que México importa autos chinos por su bajo costo.

“No creo que haya más de una fábrica china (de autopartes) en México. Actualmente, importamos carros de China principalmente para satisfacer los sectores de bajo costo en el mercado”, aseguró.

El tema, añadió Velasco, es parte de las pláticas que México sostiene con Estados Unidos en búsqueda de una reducción de aranceles. ACUSACIONES CONTRA MÉXICO En el marco de los preparativos para la revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el asesor para comercio y manufactura de la Administración de Trump, Peter Navarro, acusó el martes pasado que China utiliza a México para infiltrarse en el mercado automovilístico de EU. “Se suponía que el T-MEC aumentaría el contenido estadounidense. Sin embargo, el ensamblaje en México se ha convertido cada vez más en un ‘trampolín’ por el cual componentes de China y de otros terceros países pueden filtrarse al mercado de EU”, reprochó Navarro.

Durante la conferencia de este viernes, los cancilleres fueron cuestionados sobre si la amplia popularidad de los autos chinos en los ambos mercados podría convertirse en un problema para la revisión del T-MEC.

SE BUSCA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL Al destacar que México aplica desde enero aranceles como parte del Plan México, Velasco aseguró que se busca incentivar la producción nacional de los componentes. “La industria de los carros es fundamental para nuestra nación. Crea millones de trabajos en México”, subrayó, descartando dificultades.

En tanto, Anand informó que, recientemente, Canadá logró retomar su política de producción del 3 por ciento de automóviles chinos en el país, lo que representa alrededor de 49 mil unidades.

“Seguimos colaborando estrechamente, al tiempo que defendemos los intereses económicos de Canadá”, sostuvo.