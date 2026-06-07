Cierran puertos en Oaxaca por mar de fondo y rescatan a hombre

PUERTO ESCONDIDO, OAX.-Autoridades de los municipios costeros de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec, en Oaxaca, decretaron la suspensión provisional a la navegación menor debido al mar de fondo. La restricción coincide con el reciente aviso de la formación de la depresión tropical 2-E en la costa del océano Pacífico.

En medio de la contingencia, elementos de Protección Civil de San Pedro Mixtepec rescataron a un hombre que fue azotado por una ola en la playa Carrizalillo. Esta mañana, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, informó que el oleaje en los puertos oaxaqueños podrían alcanzar hasta los cinco metros de altura, por lo que llamó a extremar precauciones.

PROHIBICIÓN PARA EMBARCACIONES MENORES La Capitanía de Puerto y la dirección de Protección Civil locales informaron que la prohibición de navegabilidad aplica para todo tipo de embarcaciones menores, incluyendo servicios turísticos, lanchas de pesca ribereña y cualquier actividad náutico-recreativa.

“Esta medida se adopta con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, proteger los bienes. Se exhorta a toda la comunidad marítima a mantener las buenas prácticas marineras y permanecer atentos a los reportes meteorológicos y avisos náuticos que emita esta autoridad”, expusieron en un comunicado.

Pese a la advertencia de las corrientes de retorno provocadas por el mar de fondo, de acuerdo con medios locales, un bañista ingresó al arenal de Carrizalillo y elementos de Protección Civil de San Pedro Mixtepec lograron estabilizarlo. ACTIVAN PLAN PREVENTIVO Ante el avance de la depresión tropical 2-E, la Secretaría de Marina (Semar) activó un plan preventivo para Guerrero, Colima y Oaxaca. La dependencia anunció que pondrá a disposición de la ciudadanía más de 4 mil 300 elementos y equipos especializados en los tres estados, que estarán coordinados por las regiones navales sexta, octava y décima.

”En atención a la evolución y seguimiento de estos fenómenos hidrometeorológicos, así como el propósito de salvaguardar la vida humana, proteger los bienes de la población y reducir riesgos, los Mandos Navales de las citadas entidades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones metereológicas y una estrecha coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de Gobierno a fin de implementar oportunamente las acciones preventivas correspondientes”, expuso la Semar a través de un comunicado. SE ESPERAN LLUVIAS TORRENCIALES De acuerdo con el último reporte de autoridades meteorológicas, el sistema está a 135 kilómetros al sur de Acapulco, bajo la amenaza de ocasionar lluvias torrenciales en Guerrero, que superarían en dos días el promedio precipitación de un mes para el estado. El operativo a cargo de la Sexta Región Naval, con jurisdicción en Manzanillo y Puerto Vallarta, prepara a 278 elementos marinos, además de una Brigada de Respuesta a Emergencias, conformada por 126 elementos, 16 vehículos, 14 embarcaciones y 166 equipos especializados. Éstos últimos estarán equipados con una cocina móvil, plantas potabilizadoras de agua, motobombas de achique, maquinaria pesada, motosierras y drones.

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