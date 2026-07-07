Alcanzan exportaciones de México a EU récord en 242,903 mdd

CDMX.- La exportación o venta de México a Estados Unidos logró su mayor tasa de incremento en un cuatrienio, tras contabilizar una variación de 10.8 por ciento de enero a mayo de 2026, y las importaciones aumentaron 15.4 por ciento. De este modo, en el periodo de enero a mayo pasado, tanto las exportaciones como las importaciones observaron valores récord de 242 mil 903 y 161 mil 664 millones de dólares, en cada caso, muestran cifras del del Departamento de Comercio de EU.

En el mismo tono, el saldo comercial de la economía mexicana con la estadounidense impuso un máximo histórico por 81 mil 239 millones de dólares en el periodo referido. MÉXICO, PRIMER SOCIO COMERCIAL DE EU El comportamiento de las exportaciones a EU y las importaciones o compras al gigante de América del Norte conllevó a un monto de comercio bilateral récord por 404 mil 567 millones de dólares de enero a mayo, y así el país mantuvo el primer sitio entre los socios comerciales de Estados Unidos. El segundo y tercer puesto como socio de EU fueron para Canadá y para China, con 307 mil 479 y 150 mil 61 millones de dólares, respectivamente.

También en mayo, México figuró en el primer sitio entre los socios comerciales de EU, con 87 mil 231 millones de dólares y le siguió Canadá, con 66 mil 128 millones, y China, con 32 mil 625 millones. VENTAS REPUNTAN EN MAYO La información del Departamento de Comercio revela que, si bien con menos fuerza que abril, las ventas de mercancías mexicanas a EU sumaron su segundo mes con avance de dos dígitos a tasa anual, dado que obtuvieron un repunte de 17.5 por ciento en el quinto mes del presente año a 54 mil 180 millones de dólares, un valor sin precedentes. Se importaron bienes estadounidenses por 33 mil 51 millones de dólares, un 17.5 por ciento más que en mayo de 2025, un monto que, al restarse de las exportaciones, llevó a un incremento de 17.6 por ciento en el superávit comercial para México a 21 mil 129 millones, algo nunca antes visto.

Cabe mencionar que Estados Unidos, México y Canadá forman parte del T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020 como el acuerdo que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y actualmente el acuerdo se encuentra en un proceso de renegociación.

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