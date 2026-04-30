Condiciona Sheinbaum visita a Brasil a firma de un acuerdo energético Pemex-Petrobras

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México
/ 30 abril 2026
    Condiciona Sheinbaum visita a Brasil a firma de un acuerdo energético Pemex-Petrobras
    “Estamos esperando poder establecer este acuerdo para poder irlo a firmar allá a Brasil; un día, ir y regresar”, manifestó la mandataria mexicana. FOTO: X / @Claudiashein

La Presidenta explicó que la definición de la fecha del viaje dependerá de que el acuerdo quede listo para su firma y concretarlo directamente en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO.-La Presidenta Claudia Sheinbaum condicionó su visita a Brasil a la firma de un Acuerdo de Entendimiento entre Pemex y Petrobras, centrado en cooperación en el sector energético.

El convenio en preparación contempla colaboración en exploración, producción, refinación y transformación, así como en el desarrollo de biocombustibles como biodiésel y etanol.

“Queremos tener un Acuerdo de Entendimiento entre Pemex y Petrobras, en el que estamos trabajando, de colaboración, de cooperación”, expuso.

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La Mandataria explicó que la definición de la fecha del viaje dependerá de que el acuerdo quede listo para su firma, con la intención de concretarlo directamente en Brasil.

“Estamos esperando poder establecer este acuerdo para poder irlo a firmar allá a Brasil; un día, ir y regresar”, manifestó.

YA HUBO UN PRIMER ACERCAMIENTO CON PETROBRAS

Sheinbaum añadió que ya se realizó un primer acercamiento con la directora de Petrobras, Magda Chambriard, y que en los próximos días se llevará a cabo una reunión técnica con equipos especializados de ambas empresas.

Estos encuentros permitirán avanzar en la definición de los términos del convenio en áreas clave de la industria energética.

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El 24 de abril, durante una reunión encabezada por Sheinbaum, directivos de Pemex y Petrobras acordaron colaborar en exploración, producción y transformación de petróleo, además de biodiésel.

VISITA DIRECTORA DE PETROBRAS PALACIO NACIONAL

El acercamiento se concretó en Palacio Nacional durante una reunión a la que acudió la directora ejecutiva de la petrolera brasileña junto con funcionarios del sector energético mexicano.

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, informó la Mandataria.

En el encuentro participaron la Secretaria de Energía, Luz Elena González; el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y Lázaro Cárdenas, jefe de la Oficina de la Presidencia.

LULA DA SILVA PROPONE ALIANZA ENTRE PETROLERAS

La reunión se registró luego que el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a México una alianza entre ambas petroleras, particularmente en proyectos de exploración en aguas profundas.

La Mandataria respondió entonces que la directora de Petrobras visitaría México para detallar la propuesta y explorar posibles mecanismos de cooperación.

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El Gobierno federal también ha planteado interés en áreas complementarias como la producción de etanol, en el marco de la relación energética con Brasil.

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