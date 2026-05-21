Confirma Saúl Monreal que no buscará la gubernatura de Zacatecas

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México
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    Confirma Saúl Monreal que no buscará la gubernatura de Zacatecas
    La presidenta morenista reiteró al ex alcalde de Fresnillo que no podrá participar en la encuesta para definir al candidato. Cuartoscuro

Tras reunirse con Ariadna Montiel le pidió incluirlo en las decisiones sobre todo el proceso interno en la entidad

CDMX.-El senador Saúl Monreal confirmó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, que no irá por la gubernatura de Zacatecas, pero le pidió incluirlo en las decisiones sobre todo el proceso interno en la entidad.

El miércoles por la noche, la presidenta morenista reiteró al ex alcalde de Fresnillo que no podrá participar en la encuesta para definir al candidato, por la regla de nepotismo, debido a que es hermano del actual gobernador, David Monreal.

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“Sí me dijo: ‘no se va a poder lo tuyo’. Yo le dije: ‘es que yo no estoy pidiendo que yo fuera. Lo que estoy pidiendo es atención, inclusión (en las decisiones sobre la elección)’. La cerró (la puerta) en el caso de mi aspiración”, detalló en entrevista.

PIDE RECONOCIMIENTO A SU LIDERAZGO

Aseguró que su petición a Montiel fue reconocer su liderazgo en la entidad e involucrarlo, a él y a todos los aspirantes, en la definición de candidaturas.

“Es que no nada más es la gubernatura. Yo lo que he dicho es privilegiar el triunfo de Morena en Zacatecas; no significa nada más la gubernatura. Como en otras entidades, están las presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales. Entonces hay mucho.

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“Vamos a trabajar por una unidad, sí, pero cuando ya reconocen tu liderazgo es diferente. No es Saúl Monreal, es la gente que está detrás. Hay muchos liderazgos locales. ¿Qué pasa cuando no sale Saúl Monreal u otro candidato? Quien sale quiere imponer en los municipios, distritos, y no; tiene que haber equilibrios al interior. Por eso digo: no es Saúl Monreal, es lo que representa”, afirmó.

ASPIRANTES A LA GUBERNATURA DE ZACATECAS

Además del senador, entre los aspirantes de Morena a la gubernatura de Zacatecas están el diputado Ulises Mejía Haro, la senadora Verónica Díaz y los diputados Bennelly Hernández, José Narro y Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Le dije a ella que tenemos que ir valorando; si no vamos juntos, se puede complicar. Si no se toma en cuenta a los seis aspirantes, se puede complicar. Que se valoren los liderazgos regionales, porque se corre el riesgo de que se puedan perder las entidades.

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“En una primera entrada son los de Morena, y después los del PVEM y PT”, detalló.

RECONOCE MONREAL INCLUSIÓN DE MONTIEL

Reconoció la postura de inclusión de Montiel, quien le consultó cómo veía él la situación en la entidad e incluso recomendó frenar a las dirigencias estatales, que, advirtió, están tomando decisiones “excluyentes”.

“Yo le debo de reconocer su apertura, su inclusión. Entonces analizamos temas del partido, estrategias y, sobre todo, la unidad. Entonces yo lo que digo es: no se preocupen, vamos a ir juntos en el movimiento. No me voy, ahí voy a estar”, añadió.

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