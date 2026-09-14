Congreso considera dar reversa al polémico ‘Pase Turístico’ en Nuevo León

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    Congreso considera dar reversa al polémico ‘Pase Turístico’ en Nuevo León
    El Congreso de Nuevo León está considerando dar marcha atrás al polémico ‘Pase Turístico’ para la circulación de vehículos con placas foráneas en la entidad. CUARTOSCURO

Carlos de la Fuente dijo que esperaría que los alcaldes metropolitanos promuevan su eliminación, tras manifestaciones en contra de la medida

MONTERREY, NL.- El Congreso de Nuevo León está considerando dar marcha atrás al polémico ‘Pase Turístico’ para la circulación de vehículos con placas foráneas en la entidad, luego de que los alcaldes metropolitanos se han manifestado en contra y que el gobierno del estado no ha tenido la capacidad de diálogo con las autoridades locales y de estados vecinos.

Así lo dio a conocer, el diputado Carlos de la Fuente, quien dijo que está en diálogo con los alcaldes inconformes para ver si la reforma para la derogación la presentan ellos o en su defecto el mismo.

“Al final si los alcaldes no quieren implementarlo, pues a la mejor hay momento de eliminarlo”, dijo este lunes el legislador local.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/movimiento-ciudadano-se-deslinda-de-la-creacion-del-pase-turistico-en-nuevo-leon-NE23417486

Señaló que los alcaldes se han manifestado en contra del ‘Pase Turístico’ que será implementada por el Instituto de Control Vehicular (ICVNL) a partir de este próximo 21 de octubre.

“Sé que los alcaldes se han manifestado en contra, respetamos su punto de vista”, dijo.

No obstante, afirmó que es una buena iniciativa por medidas de seguridad.

“La iniciativa es buena, es un tema de seguridad, hay 250 mil vehículos en el estado con placas de otros estados de la República que ya residen en Nuevo León. Ojo para los gobernantes de los vecinos estados de Nuevo León, no son ciudadanos que vienen de paso, ya hay hoy 250 mil vehículos que viven en Nuevo León que traen placas de otros estados de la República, no necesariamente de estados vecinos”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-pase-turistico-de-samuel-garcia-desata-rechazo-unanime-en-el-congreso-de-coahuila-LF23371280

Agregó que la implementación, que se hace a través de un reglamento, se debería coordinar con los estados vecinos como ocurre en la Ciudad de México, pero aquí no se planteó así.

“En la implementación que es a través de un reglamento, que creo que no lo hicieron de la mejor manera, se coordinan con los estados vecinos como es en la Ciudad de México, Tlaxcala, el estado de México e Hidalgo, tienen que compartir sus bases de datos de sus ciudadanos o de sus usuarios de placas para que puedan transitar libremente en la Ciudad de México y con ello que la Ciudad de México tenga conocimiento pleno de quienes están visitando constantemente su territorio”, expuso.

Aseguró que al gobierno estatal le ha faltado capacidad de negociación y diálogo.

“Lamentable que tengamos un gobierno muy chiquito que no tenga la capacidad de dialogar con los alcaldes ni con los gobernadores de los estados vecinos, así es que si al final hasta sus propios diputados se hicieron para atrás, pues al final creo que si los alcaldes no quieren implementarlo a la mejor es momento de eliminarlo”, mencionó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pase-turistico-de-nl-es-inconstitucional-pensabamos-que-era-broma-gobernador-de-coahuila-CH23353809

Negó que se trate de una medida recaudatoria porque es gratis el trámite.

“Al ser gratis no es recaudatorio. Si tú vives en Nuevo León y traes placas de otro estado, pues entonces debes de pagar las placas de Nuevo León o con tus placas pagar un refrendo de Nuevo León”, citó.

También señaló que entiende la postura de los alcaldes, principalmente de oposición, porque actualmente el ICVNL no les quiere regresar su dinero “les está robando” lo que se está recaudando a través de multas cuando los ciudadanos pagan su refrendo.

Especificó que eliminación de la medida tendrían que plantearla los alcaldes que son quienes se han manifestado en contra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/eres-coahuilense-y-circulas-por-nuevo-leon-enterate-pase-turistico-entra-en-vigencia-el-21-de-octubre-GB23335627

“Esa es solicitud que tendrían que plantear los alcaldes que son quienes se han manifestado en contra”, expuso.

Comentó que sabe que los presidentes municipales no están de acuerdo con el ‘Pase Turístico’ y esperaría que ellos pidan su eliminación.

“Nosotros hacemos leyes, las implementaciones las hace el ejecutivo, si el ejecutivo es un gobierno chiquito como el que tenemos que no dialoga con los gobernadores de los estados vecinos, que no dialoga y se coordina con los alcaldes metropolitanos, pues a la mejor estamos yendo muy adelante para la velocidad y la capacidad que tiene nuestro gobierno”, sostuvo

Puntualizó que ahorita se está viendo con los alcaldes para ver si se va a revertir la medida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pase-turistico-si-es-inconstitucional-abogados-de-nuevo-leon-y-coahuila-EL23395313

Recordó que se avanzó de una iniciativa a una reforma porque surgió en la Mesa de Seguridad y el ICVNL manifestó comentarios positivos.

“No hubieran mandado la iniciativa y los comentarios positivos sobre esa iniciativa. Se avanzó de esa iniciativa a una reforma porque ellos enviaron una iniciativa y porque hubo comentarios positivos del Instituto de Control Vehicular, lamentablemente hoy se echan para atrás porque no tienen la capacidad de diálogo con los alcaldes metropolitanos ni con los gobernadores de los estados vecinos”, afirmó.

Por otra parte, un grupo de ciudadanos acudió este mismo lunes a presentar una iniciativa de Reforma a la Ley de Movilidad para derogar las recientes reformes que permiten la implementación del llamado ‘Pase Turístico‘.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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