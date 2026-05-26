Cumple Secretaría de las Mujeres 40 días sin titular

CDMX.- La Secretaría de las Mujeres, dependencia federal que fue definida durante su fundación como “un acto de justicia histórica”, cumple este martes 40 días sin titular, después de que Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia para apoyar a Morena rumbo a la elección intermedia de 2027. El lunes 18 de mayo durante la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que ya tenía definida a la nueva titular de esta institución y afirmó que el nombramiento se daría a conocer en esa misma semana, promesa que no se cumplió.

La mandataria federal justificó la demora en esta designación bajo el argumento de que “estaba revisando los perfiles de las compañeras”; sin embargo, aún no hay indicios de quién relevará a Hernández Mora. Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva e Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, a quienes calificó como “muy buenas” en su labor dentro de la Secretaría de las Mujeres.

SECRETARÍA FUE CREADA EL 1 DE ENERO DE 2025 Además, defendió que hay un equipo trabajando en los Centros LIBRE y en el programa Tejedoras de la Patria, pese a que la dependencia federal se ha mantenido acéfala durante más de un mes. Creada por la primera presidenta de México, la Secretaría de las Mujeres entró en funciones el 1 de enero de 2025. Durante su inauguración, la dependencia federal celebró en un pronunciamiento este “acto de justicia” que, dijo, se conquistó con el sueño y la lucha incansable de millones de mujeres a lo largo de la historia.

”Este momento no es solo un triunfo institucional, es una declaración de principios: nunca más las mujeres serán invisibles en la construcción de la nación”, garantizó la naciente dependencia que hoy cumple 40 días sin titular federal.

CITLALLI HERNÁNDEZ RENUNCIA AL CARGO EL 16 DE ABRIL Autoproclamada como el símbolo de un país que decidió dar un paso definitivo hacia la igualdad, la dignidad y la esperanza, la Secretaría de las Mujeres prometió ser el eco de las que lucharon antes, las que resisten hoy y el legado para las que vendrán mañana. Citlalli Hernández Mora se despidió de la titularidad de esta dependencia el pasado 16 de abril, día en el que se dio a conocer que fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, debido a su experiencia previa en comicios federales.

En conferencia de prensa, la exfuncionaria garantizó tras dejar esta responsabilidad que dejaba una Secretaría de las Mujeres cimentada “en profunda lógica de servicio a las mujeres”.

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