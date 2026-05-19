Dan campesinos de Zacatecas a Gobierno plazo de 48 horas para no bloquear vías del tren

CDMX.-Productores de frijol apostados en el Congreso de Zacatecas desde hace 12 días emplazaron a los gobiernos estatal y federal a resolver sus demandas en un plazo de 48 horas, bajo la advertencia de que el viernes cerrarán el paso al tren. Los manifestantes determinaron que el próximo viernes a las 10:00 horas es el plazo límite para recibir una respuesta oficial antes de asfixiar el tránsito del tren en el estado.

La determinación de obstruir la infraestructura ferroviaria, dijeron en conferencia de prensa este martes, surge a raíz de la falta de respuesta y el estancamiento en las mesas de diálogo para resolver la crisis de comercialización y los bajos precios del grano. Los productores acusaron un desinterés institucional por parte del Gobernador morenista David Monreal Ávila y de la Administración federal, señalando que el esquema de acopio hídrico y comercial en el estado se mantiene paralizado. SECTOR AGRÍCOLA SE PRONUNCIA Ante el descontento, el sector agrícola emitió un pronunciamiento para deslindar sus movilizaciones de cualquier interés electoral o partidista en la región. “Nosotros no estamos escondiendo nuestro movimiento, estamos agradecidos porque hoy Zacatecas se unió, estamos unidos y los partidos políticos no nos van a dividir”, expresó un productor afectado durante las protestas en la capital.

“Si el pueblo, si el propio Presidente de Estados Unidos nos quiere comprar 10 mil, 20 mil toneladas en Zacatecas las tenemos para vendérselas nos importa muy poco si es de republicanos, conservadores...”, expuso. ADVIERTEN QUE ACCIONES ESCALARÁN El pasado lunes, las organizaciones campesinas, encabezadas por el líder Rubén Hernández Muñiz, indicaron que las acciones de protesta escalarán también hacia las inmediaciones del aeropuerto local si persiste el incumplimiento de los acuerdos pactados. El conflicto agrario se agudizó tras un ciclo de cosecha abundante que saturó las capacidades del programa federal Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex), y desplomó el valor de compra frente a los costos de producción.

Por su parte, el abogado de los manifestantes, Jorge Rada Luévano, denunció que la Coordinación General Jurídica del Gobierno de Zacatecas argumentó la supuesta pérdida del convenio firmado el pasado 29 de marzo. Dicho documento establecía el compromiso del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, para acopiar mil 500 toneladas de frijol en beneficio de 300 agricultores, de las cuales sólo se han recibido 310 toneladas. EQUIPO LEGAL IMPULSA DEMANDAS Debido a estas anomalías y presuntas detenciones arbitrarias cometidas durante los primeros brotes del conflicto en marzo, el equipo legal de los inconformes promovió denuncias ante los órganos internos de control de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Función Pública, además de recurrir a juzgados federales por supuestas violaciones a los derechos humanos y regresión de derechos sociales. En respuesta a las inconformidades, Reyes Mugüerza afirmó mediante un mensaje en redes sociales que el pacto original no solo fue cumplido, sino superado al registrarse el ingreso de más de mil 950 toneladas repartidas entre 441 productores, y deslindó a la administración zacatecana de las inconsistencias actuales al señalar que el programa de acopio es de orden estrictamente federal.

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