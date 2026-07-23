Desaparece Erik Stanford, exfuncionario de Reynosa

REYNOSA, TAMPS.- Erik Rafael Stanford Silva, ex secretario de Comunicación Social y de Turismo del Gobierno de Reynosa, permanece desaparecido desde el pasado martes, por lo que autoridades de Tamaulipas mantienen operativos para localizarlo, informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. “Hasta el momento no se tienen noticias de su paradero, por lo que se considera que puede ser víctima de un delito”, señaló la Fiscalía en la ficha de búsqueda difundida desde anoche.

El ex funcionario municipal, de 38 años, fue visto por última vez la tarde del martes. Salió tras informar que asistiría a una reunión, pero por la noche dejó de responder llamadas y, durante la madrugada, su teléfono celular fue apagado. LOCALIZAN SU CAMIONETA La mañana del miércoles, la familia reportó los hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, que inició de inmediato las labores de búsqueda. Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía Ministerial localizaron la camioneta que conducía Stanford Silva.

La unidad, una GMC tipo Sierra blanca, de doble cabina y modelo reciente, fue encontrada abandonada sobre la calle Tepic, entre Tres y Tehuantepec, en la Colonia Ampliación Rodríguez. Ayer mismo, elementos investigadores trasladaron a cinco personas consideradas de interés para las indagatorias, presuntamente relacionadas con la desaparición. Sin embargo, la Fiscalía no confirmó si permanecían detenidas o eran presuntos responsables. TRAYECTORIA PROFESIONAL Conocido como Erik Stanford en el ámbito gubernamental y entre los medios de comunicación, fue coordinador general de Comunicación Social del Municipio de Reynosa durante el segundo periodo de la hoy senadora Maki Ortiz, de 2018 a 2021. Posteriormente, en el primer trienio del Alcalde Carlos Peña Ortiz, entre 2021 y 2023, se desempeñó como coordinador general de Turismo municipal.

Su último cargo en el Gobierno de Reynosa fue como Enlace Municipal del Programa de Nacionalización de Autos en el Registro Público Vehicular (Repuve). Actualmente trabajaba de manera independiente en el área de relaciones públicas para un consorcio logístico. Hasta este jueves, las autoridades continuaban con las investigaciones bajo estricta reserva.

Temas

Desaparecidos

Localizaciones

Reynosa Tamaulipas

Organizaciones

FGE

