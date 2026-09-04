Desaparece Cándido González mientras buscaba a su hijo en la misma colonia donde fue visto por última vez en Guadalajara

GUADALAJARA, JAL.- La búsqueda de su hijo llevó a Cándido González Martínez hasta un domicilio de la Colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. Desde que acudió al lugar, el pasado 2 de septiembre, nada se sabe de él. El hombre, de 52 años e integrante del colectivo Luz de Esperanza, buscaba desde hace más de tres años a su hijo Jesús Enrique González Salazar, desaparecido el 13 de abril de 2023 en esa misma colonia.

De acuerdo con información recibida por la agrupación, Cándido habría recibido recientemente información que señalaba un sitio donde presuntamente se encontraba enterrado el cuerpo de Jesús Enrique.

INMUEBLE DONDE LO CITARON FUNCIONABA COMO PUNTO DE VENTA DE DROGA El padre acudió al punto para corroborar la información, pero, según lo recabado por el colectivo, el inmueble presuntamente funcionaba como un punto de venta de droga. Ahí Cándido habría recibido amenazas y posteriormente fue privado de la libertad. Desde entonces se desconoce su paradero.

Ante estas circunstancias, Luz de Esperanza presume que detrás de la desaparición podrían estar integrantes de un grupo del crimen organizado; sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. La familia acudió el jueves ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco para iniciar el expediente correspondiente y este viernes presentaría la denuncia ante la Fiscalía del Estado.

EXIGEN INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA PARA DAR CON SU PARADERO La Comisión ya difundió la cédula de búsqueda de Cándido, quien mide 1.67 metros, es de tez morena y tiene diversos tatuajes. Entre ellos lleva en uno de sus brazos el rostro de su hijo Jesús. Al momento de su desaparición portaba además una cadena con la fotografía del joven al que llevaba más de tres años buscando.

Luz de Esperanza exigió a la Fiscalía y a la Comisión de Búsqueda una intervención inmediata para localizarlo. La desaparición de Cándido convirtió ahora a su familia en buscadora de dos generaciones: Jesús Enrique sigue desaparecido desde 2023 y su padre desde el martes.

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