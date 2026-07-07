Detención de ‘El Mayo’ Zambada fue operación nuestra, acepta FBI

CDMX.- El avión en el que fue trasladado para su detención en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, ahora es exhibida en un museo de Nuevo México, tal cual quedó desde el 25 de julio de 2024, cuando el capo mexicano que permaneció bajo las sombras por décadas fue entregado a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto estadounidense. Luego de que el medio informativo Pie de Nota tuvo acceso exclusivo al avión y a un informe interno del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) comenzaron a difundirse imágenes de la aeronave, la cual presenta modificaciones, presuntamente llevadas a cabo previo a la operación de traslado y entrega del narco veterano a las autoridades estadounidenses.

El periodista Luis Chaparro reveló una declaración donde se asegura que el gobierno norteamericano aceptó que la detención del narcotraficante mexicano fue una operación del FBI. “En un operativo heroico y sin precedentes, los agentes especiales del FBI, cuyos nombres se reservan a Pie de Nota —a solicitud del FBI—, lograron el arresto y traslado de uno de los principales objetivos del gobierno de los Estados Unidos” indicó. MODIFICACIONES AL AVIÓN En la información revelada por Pie de Nota se indica que la aeronave es un Beechcraft King Air de 1976 con capacidad de siete plazas, pero fue hecho pasar por un modelo más reciente a través de trabajos de pintura, esta aeronave cambió por lo menos dos veces de color. También se indica que aterrizó en el Aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a unos kilómetros de El Paso, Texas, con la placa N287KA, clonada de una aeronave existente, y dentro de la misma tiene el número de serie BB-1137, correspondiente a la aeronave clonada.

No obstante, el documento al cual tuvo acceso Pie de Nota revela que la serie real es la BB-191, un avión de los setentas operado inicialmente en Colombia; esta serie fue removida de los motores y de algunos paneles interiores. También el sistema de ubicación fue removido de la cola de la aeronave para evitar su rastreo; respecto al sistema de plan de vuelo, se removieron todos los registros de vuelo anteriores e hicieron un plan hechizo con códigos secretos que solo los pilotos conocían. Fueron removidas las luces intermitentes de vuelo tanto de las alas como de la cola para evitar que la avioneta fuera detectada en el aire; también cuenta con un sistema hechizo de extensión de combustible para lograr mayor tiempo de vuelo sin parar a recargar; los motores fueron sellados con tornillos para que no pudiera abrirse tan fácil y recuperar el número de serie de cada motor. ASÍ ES EL INTERIOR DE LA AERONAVE Luis Chaparro indicó que en los asientos largos del avión se encuentran “marcas de forcejeo” como tallones de zapato en el asiento, dos ventanas del área central tronadas a golpes y los respaldos de algunos asientos quebrados.

En el interior permanecen bolsas de botanas, dulces, refrescos y toallitas húmedas que fueron adquiridos antes de secuestrar y entregar a las autoridades a Ismael Zambada, manchas que podrían ser de sangre o dulce; aunque mantiene toda su instrumentación, el cableado fue desconectado. “Es un avión que solo podría haber piloteado un piloto experto”, explicó. UNA IDENTIDAD EN EL ANONIMATO Ismael Zambada se caracterizó por ser el narcotraficante mexicano que mantuvo su imagen e identidad en completo anonimato por décadas, por lo que la foto que circuló tras la emblemática entrevista que le dio al periodista Julio Scherer, donde aparece con una playera gris, un pantalón de mezclilla y una gorra negra se convirtió en un ícono mexicano, ya que fue, hasta julio de 2024, la única imagen que se conocía del capo. Actualmente, el rostro de “El Mayo” es conocido por las fotos de su detención y a ella se suma una imagen donde se muestra el arresto de Ismael Zambada en territorio estadounidense, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, privado de la libertad en Estados Unidos.

En la información distribuida por Pie de Nota se presentan nuevas imágenes del arresto de ambos personajes y se precisa que ninguno de los dos estaba esposado, hasta que fueron entregados a las autoridades del FBI, cuando descendieron del avión. Desde el 02 de julio de este año, la aeronave se encuentra exhibida en el War Eagles Air Museum, ubicado en la calle Airport Road en Santa Teresa, Nuevo México, a unos kilómetros de donde aterrizó y donde se dio la captura de “El Mayo” Zambada, donde también se muestran otras aeronaves históricas que participaron en guerras mundiales.

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