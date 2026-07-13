Rocha Moya, Morena y los nuevos frentes de la 4T

Los efectos de la crisis con Estados Unidos por el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, generan efectos tóxicos adicionales. Se han abierto otros frentes de confrontación, uno de ellos al interior de Morena, con vistas a las elecciones del próximo año. 1.- ¿El FBI lo intentó de nuevo? Parece existir un delicado evento previo al ciclo de señalamientos desde la mañanera presidencial contra el FBI, por presuntamente violar convenciones internacionales al sustraer del país a Ismael “Mayo” Zambada, y sobre el exembajador Ken Salazar, por mentir al respecto. Semanas antes, hubo versiones sólidas de que precisamente la agencia de investigaciones estadounidense estaba preparando la sustracción de Rocha Moya, que eventualmente abortó.

El columnista Raymundo Riva Palacio aseguró que Rocha estuvo resguardado en instalaciones militares. Fuentes de este espacio indicaron que efectivos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía estatales lo mudaron de una locación a otra, igualmente desconocida. El acceso al fraccionamiento Isla Musala en Culiacán, donde se encuentra la residencia del funcionario, está bloqueado por destacamentos policiacos y militares. Ningún vecino ha visto en los meses recientes entrar o salir al mandatario. 2.- ¿Rocha Moya, gran elector? Al gobernante se le atribuye conservar intactas sus capacidades de “gran elector” en Sinaloa, lo que le permite influir sobre quién asumirá la “coordinación” de los “comités de defensa” de la 4T, antesala de la candidatura para sucederlo, sin mencionar las postulaciones para alcaldes, diputados federales y locales. No le fue posible a Rocha inscribir en el proceso interno a su “delfín”, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez -también imputado en EU-, pero impulsará opciones cercanas, o vetará a las que le puedan ser adversas.

3.- El efecto en Morena. El nuevo liderazgo de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, no cuenta con un consenso al interior del oficialismo, en particular entre varios gobernadores morenistas. La queja extendida es que en muchos estados no fueron renovadas las dirigencias partidistas, aun con la llegada de nuevos mandatarios estatales en 2024. Algunos le atribuyen haber asumido poderes paralelos a través de los “servidores de la nación”, de la Secretaria del Bienestar, donde habría otorgado múltiples contratos a empresas favoritas con el apoyo de operadores cercanos, quienes migraron junto con ella a Morena. Una fórmula de conciliación fue fijarle a Montiel un equilibrio con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, cercana a Palacio. 4.- Estados con “dueño”. Sonora y Quintana Roo reflejan complejidades adicionales. Es el caso del gobernador morenista Alfonso Durazo, que encara según medios internacionales imputaciones de la justicia norteamericana, lo que incluiría a miembros cercanos de su familia. Durazo ha controlado al detalle el proceso de registro de aspirantes a sucederlo. En la entidad del sureste hay resistencia del sector más obradorista a seguirle otorgando al Partido Verde y aliados la gubernatura, en este turno dar la candidatura al senador Eugenio “Gino” Segura o a la alcaldesa de Benito Juárez-Cancún, Ana Patricia Peralta. El bloque “duro” impulsa la aspiración de Rafael Marín, una figura estrechamente cercana al expresidente López Obrador. En caso de que no se logre este propósito, se le buscará colocar como sucesor de Peralta, para desde ahí quebrar el control establecido por el dueño del Verde, Jorge Emilio González.

APUNTES: LA “CUMBRE” DE RUBIO México anunciará que declinó la invitación de Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, a ministros de Relaciones Exteriores de 60 países, para una cumbre en Washington, esta semana, que se enfocará en la presunta amenaza “terrorista” de grupos de “extrema izquierda”, incluidos los movimientos Antifa (antifascista, antirracista), con presencia en la Unión Americana y en naciones europeas como Alemania y Hungría.