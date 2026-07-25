Detienen a seis presuntos integrantes de ‘La Empresa’ en tres cateos en Morelos

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    Detienen a seis presuntos integrantes de ‘La Empresa’ en tres cateos en Morelos
    Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidos, informó García Harfuch. Cortesía

Se les identifica como generadores de violencia y están relacionados con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos

CDMC.- El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó la detención de seis personas que presuntamente pertenecen al grupo delictivo “La Empresa”, identificados como generadores de violencia y relacionados con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos en Morelos.

De acuerdo con el Secretario, las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidos seis integrantes de “La Empresa”.

”Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, esta madrugada, en una operación conjunta de @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, @FGRMexico y @sspc_morelos, se cumplimentaron tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidos seis integrantes del grupo delictivo ‘La Empresa’”, escribió.

DETENCIONES POR DELITOS DE ALTO IMPACTO

Harfuch recapituló que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, entre el Gabinete de Seguridad y el gobierno de Morelos han detenido a más de 2 mil personas por delitos de alto impacto, asegurado 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos, 858 kg de droga y desmantelado seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

La Federación mantiene bajo proceso legal a una red delictiva dedicada a la extorsión y la corrupción institucional en la región oriente de Morelos.

Entre los procesados, acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud, está Agustín Toledano Amaro, Alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, ex Edil de Yecapixtla, y otros tres funcionarios municipales de Cuautla.

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