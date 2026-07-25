Detienen a seis presuntos integrantes de ‘La Empresa’ en tres cateos en Morelos

CDMC.- El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó la detención de seis personas que presuntamente pertenecen al grupo delictivo “La Empresa”, identificados como generadores de violencia y relacionados con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos en Morelos.

De acuerdo con el Secretario, las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidos seis integrantes de “La Empresa”.

”Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, esta madrugada, en una operación conjunta de @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, @FGRMexico y @sspc_morelos, se cumplimentaron tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidos seis integrantes del grupo delictivo ‘La Empresa’”, escribió.