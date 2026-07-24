Sostendrá Segob reunión con familiares del periodista Alejandro Leyva, asesinado en Oaxaca

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    Sostendrá Segob reunión con familiares del periodista Alejandro Leyva, asesinado en Oaxaca
    La presidenta Sheinbaum indicó que la secretarIa de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se está reuniendo con periodistas de Oaxaca. Cuartoscuro

EL homicidio del comunicador ya fue atraído por la Fiscalía General de la República, informó Harfuch

CDMX.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca ya lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en Cuernavaca, Morelos, también se informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá una reunión con la familia del periodista asesinado.

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“Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República (FGR) y es un caso que vamos a trabajar, gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de la República, ya es una investigación federal”, dijo García Harfuch.

“¿Hay una responsabilidad gubernamental o por dónde va la línea de investigación?”, se le preguntó.

“Apenas va iniciando la investigación, pero sí es importante que sepa la ciudadanía que ya es una investigación que asumió la federación”, respondió el secretario de Seguridad.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ SE REÚNE CON PERIODISTAS

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se está reuniendo con periodistas de Oaxaca.

La titular de la Segob indicó que por instrucciones de la titular del Ejecutivo federal, sostendrá un encuentro con familiares del periodista asesinado.

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“Tendremos esta reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión con la exigencia de que el homicidio no quede impune, y así nos hemos comprometido a diversas reuniones”, dijo Rodríguez al garantizar que no habrá impunidad.

JARA DISPUESTO A COMPARECER POR EL CRIMEN

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que comparecerá por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Aguilar Leyva, sólo si es citado por la Fiscalía General de la República (FGR).

También descartó solicitar licencia al cargo para garantizar la independencia en la investigación de este crimen; esto, al ser uno de los señalados por Alejandro Leyva como uno de los responsables de las amenazas en su contra. Además del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.

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Romero López también respondió que está dispuesto a comparecer si es requerido por la FGR.

Esta mañana, Salomón Jara ofreció una conferencia de prensa para emitir un pronunciamiento relacionado con el asesinato del periodista oaxaqueño, ocurrido el pasado miércoles 22 de julio de 2026 en el municipio de San Pablo Etla.

QUE INVESTIGUEN A SU GOBIERNO, DICE

El mandatario dijo que está abierto a que su gobierno sea investigado y pedirá a los miembros de su gabinete que también se pongan a disposición de la Fiscalía con el fin de aclarar el asesinato de Alejandro Leyva.

También adelantó que cambiará su estrategia de comunicación social para evitar declaraciones que estigmaticen a la prensa en secciones como “Trapitos al Sol” que fue cuestionada por algunos periodistas durante la conferencia de prensa.

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Salomón Jara sostuvo que el asesinato de Alejandro Leyva no surgió desde el interior de su gobierno; pero que eso lo determinará la FGR: “Qué mejor que la Fiscalía General de las República”, aseguró repetidamente.

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