Bloquea la UIF a 32 personas y empresas por ‘Operativo Enjambre’ en Morelos

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    Bloquea la UIF a 32 personas y empresas por ‘Operativo Enjambre’ en Morelos
    La estructura estaba integrada por actores políticos, servidores públicos, particulares y compañías vinculadas con un operador regional. Cuartoscuro

Se les vincula con una red de protección a la delincuencia organizada, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch

CUERNAVACA, MOR.- Como parte del “Operativo Enjambre” implementado en Morelos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 22 personas y 10 empresas relacionadas con una red de protección a la delincuencia organizada, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La estructura estaba integrada por actores políticos, servidores públicos, particulares y compañías vinculadas con un operador regional de una organización criminal.

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“Como parte de estas acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos, entre ellos 22 personas físicas y 10 personas morales, afectando también las estructuras financieras que daban soporte a estas actividades ilícitas”, afirmó.

Harfuch no reveló las identidades de las personas ni las razones sociales de las empresas bloqueadas, tampoco detalló el número de cuentas intervenidas o los montos involucrados.

ANUNCIO OFICIAL DE HARFUCH

El 20 de mayo, el Secretario había anunciado que la UIF incorporaría a esos 32 sujetos a su lista. En la conferencia de esta mañana, confirmó que el bloqueo ya fue ejecutado.

El funcionario explicó que el Operativo Enjambre busca combatir la corrupción y desarticular las redes institucionales que brindan protección a organizaciones criminales.

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Las investigaciones comenzaron después de que las autoridades federales detectaron actividades de extorsión contra comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de la región oriente de Morelos.

“Se ejecutaron órdenes de cateo y de aprehensión contra servidores públicos, ex servidores públicos, particulares y empresarios vinculados con una red de protección a la delincuencia organizada”, señaló.

DETENCIONES EN MAYO PASADO

El 20 de mayo fueron detenidos Agustín Toledano Amaro, entonces Alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, expresidente Municipal de Yecapixtla.

En esa jornada también fueron capturados Horacio “N”, Secretario Municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero del Ayuntamiento; Pablo “N”, empresario y funcionario municipal, y Arisbel Rubí “N”, ex candidata a la Alcaldía.

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Las autoridades relacionaron esa red con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como operador regional del Cártel del Pacífico en el oriente de Morelos.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal presuntamente utilizaba sus vínculos con autoridades municipales para realizar extorsiones, cobros de piso y otras actividades ilícitas.

CAPTURA DEL ALCALDE DE CUAUTLA

El 30 de mayo, elementos federales capturaron en Acapulco, Guerrero, a Jesús Corona Damián, Alcalde de Cuautla, quien permaneció prófugo durante 10 días.

Corona Damián fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada y posteriormente vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva.

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Las investigaciones federales lo señalan como presunto integrante de una red de extorsión vinculada con el Cártel de Sinaloa en Morelos.

También fueron detenidos Antonio Domínguez Aragón, ex Alcalde de Ayala, y Roberto Santos Urzúa, identificados por las autoridades como operador financiero y logístico, respectivamente, de un grupo criminal.

“Estas investigaciones permitieron además identificar una red de corrupción integrada por actores políticos, servidores públicos, particulares y empresas vinculadas con un operador regional de una organización delictiva”, indicó Harfuch.

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El Operativo Enjambre fue reforzado a mediados de abril con el aumento del estado de fuerza federal y la ampliación de las capacidades de inteligencia e investigación en Morelos.

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